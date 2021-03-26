奶粉加点料更有营养？快劝劝你家老人吧

生活中，有的老人总会给宝宝奶粉加点“料”，觉得这样可以给宝宝补充更多的营养；还有的老人会把宝宝不爱吃的食物掺入奶粉中，认为这样就能让宝宝吃下去。其实，给奶粉加点料这种做法真的很离谱，看完这篇文章，就赶紧劝劝你家的老人吧~

1.不能加蛋黄

有的老人觉得，把蛋黄捣碎后加入到奶粉中，让宝宝混着吃就不会被噎住。事实上，蛋黄中的某些营养成分会破坏奶粉的营养平衡，比如，蛋黄中含有的磷会妨碍宝宝吸收奶粉中的铁元素。

而且，蛋黄还有可能和奶粉中的某些营养成分产生化学反应，引发消化不良，让宝宝感觉难受！

2.不能加糖

不少老人觉得奶粉口感不佳，宝宝不喜欢喝，便会在奶粉中加糖，认为这样宝宝就爱喝了。实际上，合格的配方奶粉口感是清淡的。在奶粉中加糖虽然能让你家宝宝更爱喝，但摄入过多糖分，只会会给宝宝的健康带来严重的不利影响。

3.没必要添加营养元素

为了让宝宝健康成长，家长都会注重给他补充维生素D、锌、铁、钙、益生菌、鱼肝油等营养元素。但有的宝宝不喜欢上面各种营养补剂的味道，部分老人就把这些营养元素掺入奶粉中一起喂给宝宝吃。

实际上，配方奶粉是根据不同月龄宝宝的营养需求，进行合理配比后调制而成，奶粉和水的添加比例经过了非常严谨的科学计算，可以让宝宝最大程度吸收奶粉中的营养。如果在配方奶中掺杂其他营养元素，不但会打破原有的营养平衡，还会影响宝宝对营养物质的吸收。

4.不能掺入米粉

不能在奶粉中掺杂米粉一起冲泡！冲泡奶粉需要使奶粉和水保持一定比例，在奶粉中掺杂米粉，会让奶液变得十分粘稠，增加宝宝肠胃负担，引发消化不良，不利于宝宝的肠胃健康。

再说，米粉的主要成分是淀粉，营养远不如奶粉全面。将奶粉和米粉混在一起冲调，会增加宝宝的饱腹感，减少喝奶量，容易出现蛋白质摄取不足的情况。

与成人相比，宝宝的消化系统功能较差，所以不管何时都不要在奶粉中添加其他物质。要严格按照外包装上的说明冲调奶粉，既不能太稀也不能太浓。只有坚持科学喂养，才能让宝宝健康成长！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)