这三种扎发方式不能有，对宝宝头皮损伤太大！

家有女儿的，必会一项技能：扎头发！无论是1个朝天辫，还是2个小啾啾，都能让女儿的可爱值biubiu上升，简直是凹造型必备哇~

但你知道吗？这头发呀，不能乱扎，可是有讲究的。比如，有三种扎发方式就很容易伤害到孩子的头皮，你可千万不能有，赶紧来了解一下：

什么时候可以给宝宝扎头发？最好等到3岁后

有的家长早在孩子一岁左右就给她扎头发了，尤其是到了夏天，不想给宝宝剪头，就会给她扎各种各样的辫子，觉着既能让宝宝感觉凉爽，又能好看。但这样早早给孩子扎头发，可对孩子有不小的伤害！

1.过早给娃扎头发的危害

（1）宝宝头皮娇嫩，头发被扎紧的区域容易断裂，甚至会导致这个区域的头发完全停止生长。

（2）有可能造成头皮损伤，导致宝宝脱发。

（3）宝宝头皮发生损伤，恢复起来需要三个月时间。如果在这三个月里继续扎头发，有可能造成永久性脱发。

2.宝宝3岁后才能扎头发

宝宝的头皮娇嫩，年纪越小就越脆肉。过早给她扎头发辩辫子，很容易造成头皮损伤导致牵引性脱发。所以，建议等孩子3岁后再扎头发。那个时候的宝宝头发更加浓密，且头皮有一定的韧性，此时扎头发就不容易伤害到头皮了。

3.宝宝头发少，最好大一点再扎

当然了，每个宝宝的发质和头皮情况各异，有的宝宝3岁后发量还是少，发质也比较脆弱，建议再等等，等到发量多的时候再扎头发。

敲黑板，这三种扎发方式会伤害头皮！

有三种扎发方式会给宝宝头皮带来不小的伤害，千万不要用：

1.紧绷的丸子头

扎丸子头一般需要具备两个条件，一是扎得紧，二是扎的位置比较高。丸子头偶尔扎一两次倒没什么关系，如果长时间扎就容易拉扯头皮，对头皮造成损伤，影响发质。

2.麻花辫

麻花辫对头皮的伤害就更大啦！一是麻花辫要扎得很紧，二是麻花辫解开后再梳头，头发很容易打结。所以，不建议梳麻花辫，如果一定要梳，也应松一些为好。

3.头上有很多小辫子

小孩子的头发很松散，一两个辫子是扎不起来的，于是很多人就会给宝宝扎四五个小辫子。尽管这样做可以将头发都梳起来，但对头皮拉扯得太厉害，太伤头皮了！

给闺女扎头发，这几点要注意

1.多准备几种造型

可以每天变着花样给宝宝扎头发，如果当天气温比较低，就可以不扎头发，以免每天重复拉扯同一部位的头发。

2.不要用橡皮筋给宝宝扎头发

扎小辫子时，不要将头发拉得很紧，也不要用橡皮筋给她扎头发。橡皮筋的材质不佳，容易导致宝宝头皮某一部位头发稀疏、变细。网上有专门用于宝宝的扎头皮筋，大家可以去看看。

3.宝宝头上的装饰品不宜过多

有妈妈喜欢给宝宝戴各种发卡，但这样反而会给宝宝带来很大的的安全隐患，比如，有的宝宝会将头上的发卡拿下来吃到嘴里，很容易引发窒息。而且如果头上的装饰品太多太重，会让宝宝感觉不舒服，她就会想方设法弄掉。

因此这些头饰，应越少越好，越轻越好。

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