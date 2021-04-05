宝宝的头发为啥会这么少？原因大排查

不少家长发现自家宝宝头发少，这是怎么回事？下面，小编就来为大家做详细解答：

1.遗传因素

有的宝宝生下来头发多，有的宝宝天生头发稀少，这跟先天遗传有很大关系。父母的头发又多又密，宝宝的头发通常也会很浓密；父母双方或者一方头发稀少，宝宝的头发有可能会很稀疏。

大部分宝宝刚出生的时候头发不多，但随着月龄的增长，头发会越长越好，变得乌黑浓密。

2.生理因素

有一些专家认为，有的宝宝在6个月左右时，受生理因素的影响会发生少量脱发的现象。其实，这种少量脱发是正常的生理现象，父母不用过于担心。

3.疾病影响

排除遗传和生理因素影响后，有的宝宝头发稀少有可能是疾病因素引起的。如果宝宝刚出生时头发浓密，但是随着月龄的增长，宝宝枕部头发却越来越少，形成所谓的“枕秃”，并且伴随烦躁不安、汗多、易哭闹等症状，父母就要引起足够的重视了，这有可能是宝宝缺乏维生素D引起的，也有可能是宝宝患上了佝偻病。

建议父母一定要及时带宝宝到医院就诊，进行详细的检查。

4.清洁不当

宝宝的头皮和头发稚嫩脆弱，需要好好护理、清洗，不可敷衍了事。宝宝生长发育速度惊人，新陈代谢旺盛，如果长时间不给宝宝洗头发，油脂和汗液会刺激宝宝头皮，甚至引发感染，不利于宝宝头发的生长。

另外，有的老人建议用生姜擦头皮，或者多次剃头等方法来刺激头发生长，但是这些方法并不适合小宝宝。这样做不仅不会刺激宝宝头发生长，还可能导致宝宝皮肤感染，不利于宝宝头发的生长发育。

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