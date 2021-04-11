讲真，果汁真不适合给宝宝喝！

很多父母认为，果汁营养丰富，给宝宝喝有利于生长发育。但事实上，果汁并不适合宝宝饮用，今天我们就来好好说说这个问题：

6个月以下的宝宝不能喝果汁

这里说的果汁指的是鲜榨果汁，100% 纯果汁、稀释的果汁。

6个月以下的宝宝喝果汁，更容易腹泻或便秘。这个月龄段的宝宝喝母乳才能够满足正常发育需求，并不需要喝果汁来补充营养。

6个月以上的宝宝不建议喝果汁



果汁含糖量高

果汁中含有大量糖分，苹果汁、橙汁的糖含量在8%以上，葡萄汁的含糖量高达15%～20%，这些水果中的含糖量几乎是可乐的2倍。

喝果汁容易长胖

一杯果汁常常需要好几个水果才能榨出。宝宝吃一个水果可能就饱了，但喝一杯果汁几乎不会感到饱，却摄入了好几个水果的热量。长此以往，宝宝就会变成“小胖墩”。

以后容易挑食



果汁的口感会使宝宝变得不喜欢喝白开水，而爱上有味道的食物，以后会容易变得挑食。

喝果汁≠吃水果

水果在榨汁的过程中会流失大量膳食纤维，并且会损失一定量的维生素 C 和抗氧化物质，而糖分却被完整保留下来。

根据美国儿科学会(AAP)的建议：6 个月～6 岁的孩子：每天喝果汁的量在120-180mL，不能超过1杯。7～18 岁的孩子：每天喝330mL-355mL，1-2杯为宜。

而澳大利亚婴儿喂养建议指出：宝宝在1岁之内最好都不要喝果汁。但是可以在开始添加辅食后，吃一些果泥，补充身体所需的维生素，建议父母用勺子刮下来喂给宝宝吃。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)