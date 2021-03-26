这几类辅食请坚决拉黑，太耽误孩子了！

宝宝6个月大时，单纯地吃母乳或奶粉已经不能满足孩子生长发育的需求了，这时候要及时给宝宝添加辅食。对于宝宝而言，添加辅食是一件十分重要的事。但很多新手妈妈经验不足，常常会掉进辅食喂养的误区中。以下这些食物就会影响到宝宝的身体健康，请坚决拉黑：

1.菜水

误区：

有的妈妈担心宝宝吃蔬菜难以消化，便把蔬菜做成菜水或者放在水里煮几分钟再喂给他吃，使其更容易接受蔬菜。

真相：

用开水煮蔬菜，蔬菜中大部分营养会发生流失。而且，经常给宝宝喝菜水，会让他对白开水丧失兴趣。另外，宝宝经常吃煮过的蔬菜，对牙齿的正常发育也不利。

2.淸稀饭

误区：

很多父母觉得，清稀饭容易消化，便将它作为孩子最开始的辅食，并且经常做给他吃。

真相：

事实上，清稀饭的营养密度很低，它的主要成分就是水和淀粉，不能满足宝宝生长发育的营养需求。再说，清稀饭的含水量较高，宝宝吃了后会有很强的饱腹感，但很快就会感到肚子饿，这会直接影响宝宝正常吃奶。

对于宝宝而言，母乳是最好的营养品，基本可以满足宝宝身体发育全面需求，因此建议不满1岁的宝宝，还是以吃奶为主。

3.果汁

误区：

果汁营养丰富，美味可口。很多父母认为，在辅食中添加一点果汁，味道好，营养也多。

真相：

其实，果汁在榨汁过程中会流失大量纤维素，营养价值大打折扣，宝宝喝果汁难以摄取到充足的营养。并且，果汁香甜可口，宝宝喝了容易上瘾，变得不喜欢喝白开水，不利于将来的口腔护理和牙齿保健。另外，果汁中含有大量糖分，很容易导致宝宝肥胖，影响身体健康。

辅食添加小贴士

1.将蔬菜混入其他辅食

给宝宝吃蔬菜时，只需将蔬菜放在开水中焯一下，然后将蔬菜剁碎，混在其他辅食或米饭中喂给宝宝吃，千万别给宝宝喝菜水。如果给娃吃菜泥，可以选用南瓜、土豆、山药、胡萝卜等蔬菜。

2.8个月后才能吃鸡蛋

鸡蛋营养丰富，特别是蛋黄中含有大量的铁元素，但建议等到宝宝8个月后再吃鸡蛋。宝宝8个月前，可以给他吃强化铁婴儿米粉补充铁元素，预防贫血。

3.吃新鲜的应季水果

宝宝需要吃水果补充营养，要给他吃新鲜的应季水果，不要吃反季节水果。给宝宝吃的水果应保持原汁原味，不要加热、煮熟或榨汁。如果宝宝月龄较小，可以将水果捣成果泥直接喂给他吃。宝宝长大一些后，可以将水果切成片状或条状，让宝宝自己用手抓着吃。

4.减少糖分摄入

无论给宝宝吃水果还是蔬菜，如果食物的含糖量过高，应让宝宝少吃一些，以免影响味觉的正常发育。

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