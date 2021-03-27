小宝贝萌牙啦~快来get牙齿护理全攻略

很多家长认为宝宝年龄小，不需要刷牙。实际上，宝宝萌出第一颗小乳牙后，就要开始护理牙齿了。下面跟着小编一起来看看宝宝牙齿护理全攻略吧！

刷牙从第一颗乳牙萌出开始

宝宝虽然年纪小，但家长不能忽视宝宝的口腔护理和保健。婴幼儿时期主要的口腔疾病是龋齿，即通常说的蛀牙，而蛀牙主要是由牙菌斑引起的。为了防止牙菌斑，家长应该从宝宝萌出第一颗乳牙开始做好宝宝口腔的清洁工作。

简清洁牙齿常用的方法是，在手指上缠上一块干净的纱布，用温水蘸湿，然后按摩宝宝的牙龈组织以及牙齿。动作一定要轻缓，以免伤害到宝宝稚嫩的牙龈。最好每天清洁一次，在睡前进行最合适。

帮宝宝刷牙的注意事项

给宝宝刷牙时，牙齿的内测面、外侧面以及水平咀嚼面都要刷到，千万不要忘记磨牙(舌侧面)和上磨牙(颊侧面)。如果宝宝牙齿清洁不到位，很容易引发口腔问题。

父母要帮助宝宝养成每天早晚刷牙，饭后漱口的好习惯。给宝宝刷牙时，家长一定要耐心、认真帮助他清洁口腔，从而减少蛀牙几率。

小宝宝也要看牙医 牙齿检查很重要

宝宝年龄小，很容易出现口腔问题。宝宝已经萌出第一颗牙齿时，就可以让他接受第一次牙科检查了，最晚也应在宝宝1岁前进行检查。如果发现宝宝有口腔问题，一定要及时带宝宝到医院就诊，接受医生的检查和治疗。

以上就是宝宝口腔护理的攻略，父母要认真学习儿童口腔保健的小知识，接受专业健康的指导，从而让宝宝保持口腔健康。希望每个宝宝都能养成良好的口腔卫生习惯，健康快乐地长大。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)