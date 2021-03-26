让宝贝做家务吧！舍不得才是害了他

曾有调查结果显示：我国90%的独生子女很少或者从未做过家务。而美国的宝宝很小的时候，父母就开始让他们学习做家务。让孩子做家务好处多多，下面跟着小编一起来看看吧！

孩子从小没有做过家务，到了大学之后会缺乏生活自理能力，不能合理安排自己的学习和工作，自理能力差。而从小培养孩子做家务好处多多，并且体现在成长的方方面面:

1.孩子动作技能得到提高

家务不仅仅是打扫卫生，还能起到锻炼孩子运动协调能力的作用。家务不但可以锻炼孩子的手部精细能力，还可以锻炼到孩子的大肌肉运动能力。

2.让孩子知道如何解决问题

做家务是一个学习的过程，孩子刚开始做家务时手忙脚乱，毛毛糙糙的，但经过一定的练习，就会逐渐掌握要领。父母要给与孩子独立思考的机会，锻炼他的的思维能力和学习解决问题的能力，这些能力对孩子今后的学习和成长很有帮助。

3.能够培养孩子的责任感

家务看起来是简单的重复劳动，但可以培养孩子的家庭责任感。父母要让孩子明白，家务不是妈妈一个人的义务，而是家中每个人的义务，只有共同努力维护小家，才能让家庭变得和谐温暖。孩子从小为家中尽一份心力，可以有效培养责任感。

4.有利于孩子练习分类与收纳

家务除了打扫和清洁外，还有一些整理和收纳。父母可以让孩子完成这部分家务，从而锻炼他的分类、配对等收纳能力，比如：将袜子手套配对之后折在一起，还要将衣、袜、裙、裤等衣服根据属性放进不同的抽屉。

5.让孩子充满自信

孩子做家务做的不好，父母不要指责，应耐心教导加以鼓励。孩子经过一定练习终于顺利完成家务，可以提高自信心，获得成就感。

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