做对这些事，就能让宝贝爱上洗澡！

宝宝的皮肤娇嫩，新陈代谢旺盛，汗液分泌较多，应定期洗澡以免被有害细菌感染，保证身体健康。但给宝宝洗澡需要使用正确方法，并且水温和顺序也是有讲究的，下面就跟着小编一起来看看吧！

给宝宝洗澡的时候动作一定轻缓

给宝宝洗澡前，父母要提前把洗澡所需物品准备好，比如：浴盆、宝宝浴巾、毛巾、洗澡玩具、和沐浴露等，不要在给宝宝洗澡过程来回取东西，以免发生意外。

给宝宝洗澡时，应按照从上往下的顺序依次清洗。先给宝宝清洗上半身，顺序是颈部、腋下、前胸、后背、双臂和手，然后是下半身，顺序是臀部，双腿和双脚。给宝宝洗身体时，可以让宝宝半坐半躺在水中，接着涂抹沐浴露，用手轻搓起泡。颈部、腋下、肘部、腹股沟处等皮肤的褶皱处容易藏污纳垢的部位，清洗时要特别留意。

清洗时动作要轻柔，不要用力过猛。请注意，给宝宝洗澡的毛巾要保证质地柔软，不要过硬。洗完澡后，要迅速将宝宝身上的水分擦干，裹上浴巾，以免宝宝着凉。

让宝宝享受洗澡的小诀窍

1.使用合适的沐浴露

父母给宝宝洗澡，一定要选择温和天然无刺激的婴幼儿沐浴露。要知道，含有化学成分的沐浴露会刺激宝宝的肌肤，让宝宝感觉不适，对洗澡产生抗拒心理。

2.洗澡时多和宝宝进行互动

洗澡时多和宝宝互动，会增加宝宝自身的安全感和对亲人的信任感，同时增加沐浴时的愉悦感，让他爱上洗澡。另外，妈妈可以轻轻抚触宝宝的身体，给他充足的安全感，缓解洗澡时的紧张感，更有利于洗澡的顺利进行。给宝宝洗完澡后，父母一定不要忘记给宝宝涂上润肤乳，保护宝宝稚嫩的肌肤。

以上就是让宝宝爱上洗澡的小诀窍，希望能够帮助到各位妈妈~

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