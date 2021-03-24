宠物狗为护食，咬死一岁小主人

据《每日邮报》报道，一名美国女童出生后就和自家宠物狗形影不离，是非常亲密的玩伴。然而令人没想到的是，这名女童竟然因为离狗食盆太近被狗狗咬伤头部，最终伤重而亡。女童的家人在接受采访时表示，宠物狗平常很温顺。尽管如此，悲剧还是发生了！

女童被宠物狗咬伤，当天晚上伤重不治

据了解，被咬死的女童名叫米里卡尔·赫尔，今年只有1岁，来自美国伊利诺伊州的斯普林菲尔德市。

3月18日，宠物狗正在进食，米里卡尔因离狗屎盆太近突然遭到袭击。事发时，米里卡尔的两名10多岁的叔叔花了好大力气才将狗狗拉开，但米里卡尔的头部已经被严重咬伤。随后，米里卡尔被家人紧急送往医院急救。当天晚上21点半左右，米里卡尔因伤势过重不幸离世。

据悉，那只咬人的宠物狗已经在米里卡尔家中生活了四年。可以说，米里卡尔出生后这只宠物狗就一直陪着她长大。狗狗平常性格十分温顺，没想到这一次却因护食而突然攻击孩子。

家人因孩子离世心碎不已，为她举办守夜活动

悲剧发生后，米里卡尔的奶奶在接受采访时这样说道：“这只宠物狗从来没有发狂过。孩子没有挺过去，我的心都碎了。米里卡尔是一个快乐的小姑娘，她有一双漂亮的大眼睛，还有能温暖人心的微笑，那只宠物狗就像是她最好的朋友。”奶奶还表示，米里卡尔上个星期才过完1岁生日，全家人都为她的离世感到难过。

目前，那只咬人的宠物犬被关在桑加蒙县动物管理局中，工作人员正在观察它有没有狂犬病。

为了纪念不幸离世的孩子，家人们为她举办了一次守夜活动。对于这起悲剧，当地警方正在调查。

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