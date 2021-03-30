这几类孩子看似聪明，其实未来难有作为，赶紧来看看！

家中有宝，自然备受全家人的喜爱。在很多家长眼里，自家孩子都是非常聪明、机灵的，未来肯定会有一番作为。但近日，有育儿专家指出，生活中有三类孩子看着聪明，但未来多半是没出息的，赶紧来看看：

Δ 这三类孩子未来难有作为

1.情商低的孩子

很多父母只关心孩子智商，常常忽视了情商的作用。当今社会竞争激烈，情商对孩子未来发展也非常重要。如果孩子情商不高，在日常生活中会经常得罪人，哪怕是朋友也不愿和他多来往，很容易会让孩子在校园甚至职场上遇到更多的挫折。

2.爱逃避的孩子

如果父母非常溺爱孩子，什么事情都不让孩子做，这种溺爱之下就有可能会养出“问题孩子”。所有的事情全部由爸爸妈妈包办代替，孩子无法获得锻炼的机会，甚至都没有机会去反思自己的错误。

父母这样养育孩子，会使孩子遇到麻烦和困难就想要逃避，不肯独自面对。爸爸妈妈一定要注意这个问题，及时调整养育方法。

3.自理能力差的孩子

正如上文所说，日常生活中，有很多家长过于溺爱他们的孩子。孩子在溺爱中长大，尽管学习成绩很优秀，但在生活方面缺乏常识，日常生活常常需要父母的帮助。

孩子生活自理能力较差，即使学习成绩非常出色，也会因为无法独立生活，日后进入大学也难以生存。

Δ 父母该如何培养孩子？

为了让孩子将来有出息，避免在孩子成长过程中出现以上这些问题，父母要这样培养孩子：

1.不要打骂或溺爱孩子

打骂和溺爱是两个极端，但都会给孩子带来负面影响。打骂会使孩子自尊心受挫，甚至产生自卑心理，会很怕父母。溺爱会使孩子失去方向，不知道该如何处理自己遇到的困难和问题，甚至变成巨婴或家里蹲。

2.别任何事都包办代替

孩子学会走路后，就已经具备了一定的学习能力了。此时父母要注意培养孩子的动手能力，让他慢慢学会自己穿衣、自己吃饭等基础技能。这样一来，孩子慢慢就会接受“自己的事情自己做”这件事。

最后提醒大家，孩子的成长需要父母正确的教育和引导。如果孩子身上有不良习惯或特征，父母要及时纠正，绝不能放任不管。孩子年纪小，很容易形成错误的价值观误入歧途，到那时再去教育就很难纠正了！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)