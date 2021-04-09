不孕夫妻“抱子得子”是咋回事？别不信，有科学依据

最近，表妹传来好消息，她在领养孩子后不久自己也怀孕了。不知道大家身边有没有发生这样的事情？夫妻俩婚后多年不孕，但领养孩子后就怀上了。这难道是“抱子得子”带来的福气吗？今天给大家说说这是怎么回事。

“抱子得子”并不是迷信，有一定的科学依据

都2021年啦，所谓的“福气说”当然是不能当真。但辣么多“抱子得子”实例摆在眼前，又该怎么解释呢？

其实，“抱子得子”情况往往发生在那些“心理上不孕”的夫妻身上。

不孕的原因有很多，比如男方精子有问题，女方患子宫、卵巢等疾病。如果是生理疾病导致的不孕，病因没解决，就算抱养再多孩子，也不可能发生“抱子得子”的情况。

而“心理上不孕”，指的是因心理因素导致的不孕。比如长期抑郁、紧张造成内分泌紊乱，进而导致不孕。这样的不孕夫妻有可能会出现“抱子得子”的情况。

为什么心理性不孕的夫妻才会“抱子得子”？

现在社会生活亚历山大，越来越多的夫妻长期处于情绪低落的状态。再加上备孕一直没有成功，又是吃药、又是打针，甚至做了试管婴儿，很心累！而心理压力过大会造成人体生物钟紊乱，使下丘脑功能受到抑制，进而妨碍女性的排卵功能，导致受孕几率下降。

而那些心理上不孕的夫妻在抱养孩子后，暂时放下了心理的包袱，心情变得轻松起来。另外，当了父母后，也会感受到亲子之乐，可以促使内分泌、排卵恢复正常，这样就有可能意外怀孕。

有了亲生孩子，要给领养孩子更多关爱

老人常说：“领养的孩子是贵人，会给家庭带来好运”。在有了亲生孩子后，希望大家不要区别对待两个孩子，而应给予领养孩子更多的关爱。

1.平等对待有利于领养孩子健康成长

由于不是父母亲生的，领养孩子在成长过程中容易变得敏感、自卑。父母的平等对待和同等的关爱，可以治愈和修复孩子心理上的创伤。

2.承担起监护人的责任与义务

要知道，监护人没有领养和亲生之分，在法律上监护人在享受权利的同时也要承担义务。不管孩子是亲生的还是领养的，法律规定的责任和义务都是相同的。

3.对两个孩子都付出了情感

从个人情感而言，父母领养孩子是一种超越血脉的亲情大爱，比亲生孩子之前的感情更难以割舍。俗话说“手心手背都是肉”，对于领养孩子和亲生孩子，偏爱谁都不合适。

因此，不管是从个人情感、为人父母的责任还是孩子成长的角度，父母对待亲生孩子和领养孩子都要付出同样的关爱和感情。

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