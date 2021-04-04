戒吃手并不难！pick这六个方法

宝宝喜欢吃手，常常吃得“津津有味”，那么孩子为啥爱吃手，有没有什么方法可以帮助孩子戒吃手？今天我们就来说说这个问题：

宝宝为什么喜欢吃手？

1.满足本能

三个月以前，宝宝吸手指是为了满足吸吮本能。这个阶段不建议干预。

2.妈妈的忽视

宝宝吸吮手指，有可能是妈妈忽视，没有及时回应宝宝的需求导致。

如何戒吃手？

可以采用下面几个方法：

1.尽可能选择母乳喂养，让宝宝得到足够多的时间满足吮吸需求。而且，宝宝吃母乳也能感受到来自妈妈的关爱和温暖。

2.人工喂养的宝宝，要选择大小合适的奶嘴，让宝宝有足够多的时间吸吮奶嘴，满足吮吸的需求。

3.宝宝吃手时，要想办法尽可能转移宝宝的注意力，比如和宝宝做游戏、唱儿歌、玩积木、看图书等。

4.宝宝空闲的时候，妈妈可以和宝宝做一些互动，做一些小游戏，不要让宝宝一个人玩耍。妈妈要和宝宝一起玩玩具，锻炼宝宝的手部力量和宝宝的反应力，让他明白手可用来抓、拿、握等动作玩玩具。

5.父母可以用夸张的表情和宝宝交流沟通，告诉宝宝不能将手指头放在嘴里，用语气、动作、表情来纠正宝宝的坏习惯。

6.妈妈也可以带宝宝提高认知能力，比如教会宝宝认图片，认识花草树木等，从而促进宝宝大脑的发育。久而久之，宝宝就会慢慢改掉这个坏习惯。

帮助孩子改掉吃手的坏习惯，妈妈不要操之过急，不要将焦虑的情绪传染给宝宝。父母需要耐心地满足宝宝的吮吸需求，给他充足的安全感。

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