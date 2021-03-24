宝宝衣服这样买，安全不踩雷~

怎样给宝宝挑选合适衣服？小编整理了一份资料，希望能帮助到大家：

宝宝的衣服应满足天然、柔软、透气、舒服等需求，家长可以参考下面标准。

新生宝宝

1.新生儿应该选宽松开衫，方便穿脱。新生宝宝身体细嫩，骨骼也比较脆弱，给他穿衣服时，家长要谨慎小心，不能弄伤孩子。

2.宝妈在给孩子穿衣服时，一定要考虑周到。比如，穿系带式内衣时，要把带子系好，带子不能长，防止宝宝的脖子、手指、脚趾被绕住，安全最重要。

3.不要给宝宝穿带纽扣的衣服，以防纽扣会划伤宝宝皮肤。此外，如果宝宝不小心把纽扣吸进嘴里，后果也不堪设想。

4.给宝宝选衣服尺寸要把握好，让孩子穿着合适、宽松，不要影响血液循环。

5.所有新衣服都要用温水洗一下，放在太阳下晒干，这样才更加安全、卫生。

小婴儿

1.给宝宝买衣服，衣服上不要带有硬的点缀饰物。宝宝看到装饰物都会感到好奇，如果误吞有可能带来严重后果。

2.最好不要给宝宝质感较硬的衣服，如金属装饰衣服、带拉链衣服等。

3.要经常检查宝宝衣服，看看上面有没有东西要掉，以免宝宝误吞。

4.宝宝衣服的颜色不要选花色太浓。毕竟染色剂是化学物品，可能会伤害到孩子。

以上就是小编整理的关于宝宝如何选择衣物的知识，喜欢的可以收藏哦~

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