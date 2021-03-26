宝宝“屁事”多别担心，这种情况一定要注意！

宝宝的屎尿屁是家长们最最关心的话题之一了。其中，对于宝宝放屁，大家的态度不一。听到宝宝“噗噗噗”放屁，有的宝妈很担心，而有的宝妈超开心，认为“下气通是好事！”那么，宝宝放屁到底是好是坏呢？别着急，下面给大家具体分析。

宝宝屁事多

先来讲讲为什么会放屁哈~

人体肠道的废气——屁，其来源有2个：一是人进食吞咽时和食物一起吞进消化道的空气，二是大肠和直肠内的细菌，特别是大肠杆菌，发酵食物残渣而产生的气体。

聚集在肠道内的气体多了，就会随肠道蠕动向下运行，从肛门排出。放屁之所以有时候有声音，是肛门括约肌的作用。当然了，这些气体也可能会向上运行，那样就会出现打嗝。

宝宝胃肠道发育不成熟，自然容易胀气、放屁。再加上，宝宝1岁前饮食以母乳或配方奶为主，其中的乳糖在肠道细菌的作用下会产生大量气体。与此同时，宝宝喝奶或哭闹时也会吞下比较多的气体，其中一部分气体进入肠道成为屁的一部分。还有，若食物中蛋白质比较多，经过道菌群的分解，就会产生带臭味的气体。

屁多、屁臭

一般，只要宝宝没有其他异常情况，不管是屁多还是屁臭，亦或是屁又多又臭一都没问题。

如果宝宝是母乳喂养或已经添加辅食，宝妈或宝宝吃了一些让人生“气”的食物(如豆类、西兰花、土豆等)，会导致宝宝放屁多。具体说来：

摄入薯类、萝卜等淀粉含量较高的食物，会在肠道产生大量CO₂，容易放响屁，但气味不刺鼻。摄入豆类、肉类等动植物蛋白和油炸食品较多，则会因为蛋白质在肠道被分解，产生有独特臭味的含氮、硫的化物，导致气味异常。若进食大量韭菜、大蒜、洋葱等刺激性食物，肠道气体也会臭味较重。

如果宝宝选用了不合格或超出月龄段的配方奶粉，也会引发消化不良、肠道内堆积未消化的食物，发酵气体就会增多，而且味臭。

如何应对？

宝宝单纯放臭屁，一般是拉粑粑的信号，但如果有酸臭味，还伴有频繁打嗝、小肚子咕噜咕噜地叫等症状，就要注意了：

若屁偏酸味，可能是乳糖等糖类消化不全;

若屁偏臭味，则可能是蛋白质等肉类吃多了。

对于这种情况，纯母乳喂养的宝宝，建议哺乳妈妈适当减少含蛋白质类的食物摄入；喝配方奶的宝宝，建议检查一下是不是对奶粉不适应；已经添加辅食的宝宝，则可以少吃一些高蛋白的食物，如肉类、豆类。

崩出便便来的屁

别慌！

不满6个月的小宝宝常排稀便，再加上括约肌还不成熟，便便可能会不请自来。这不是拉稀，大家不用太担心，到便便成形后，这种现象会逐渐消失。

一放屁就哭

有些宝宝放屁的时候哭闹，身子来扭来扭去，看着很不舒服，而且屁放出来的屁有一股酸臭味儿。这可能是喂养过多、奶液过稠或选用不合适的奶粉导致，可以严格选用适龄奶粉和大品牌的配方奶粉，根据说明书的比例冲调。

如果宝宝已经添加辅食，可以适当减少淀粉类食物，多吃蔬菜、水果，增加饮水量。另外，给宝宝轻轻按摩腹部也有帮助。

不放屁要注意！

宝宝不放屁可能是肠道不通畅。如果宝宝小脸蛋憋得通红，看起来很努力，但又放不出来，哭闹得一发不可收拾，而且很难哄开心，这可能是肠绞痛引起。大家可以通过飞机抱、顺时针按摩小肚子等来帮宝宝排出胃肠里的气体，缓解不适。

如果宝宝长时间不放屁也不便便，还出现腹痛、哭闹不安等情况，有可能是肠道梗阻的先兆，应及时带其就医。

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