宝宝小便的那些事，你造多少？

相比便便，小便就没那么重口味啦~但不能不在意，毕竟宝宝尿尿的频率、次数和尿液的颜色、气味等隐藏着人体健康状态相关的各种信息。今天就和大家说说宝宝的小便。

正常尿液这样子

▶ 颜色

正常情况下，宝宝的尿液通常是无色或淡黄色，且透明清亮。尿色的深浅与饮水量的多少及出汗有关。放置片刻后会稍浑，底层稍有沉淀，不过大多是正常现象。

▶ 气味

在很多人看来，尿有一股骚味，但新鲜的尿液非但不骚，反而有种特殊的、微弱的芳香味(或氨味)，并不难闻。不过若是放置时间长了，细菌滋生，尿素分解，氨味就会很浓，那个味道就很骚……

如果尿液的气味很特殊要小心，可能是疾病的征兆。举例几个栗子，比如刺鼻的氨味可能是膀胱炎或尿潴留引起，腐臭味可能是细菌感染导致，苹果味可能是得了糖尿病酮症等。

▶ 尿量

宝宝出生头几天由于进食量少，尿量较少，为30ml左右；3-4天尿量为30-300ml；10天—2个月尿量为400-500ml；1-3岁尿量为500-600ml。

▶ 频率

新生儿每天排尿4-5次，6个月内每天排尿20-25次，6个月-1岁每天排尿次数减少为15-16次，2-3岁每天排尿次数为10次，学龄期每天排尿次数约为6—7次，12岁时和成人差不多每天4—6次。

注意4种常见情况

1.尿液色黄量少

这太常见了，最常见的原因是生理性的尿黄并伴量少，这是因为尿液浓度高了，也就是尿中水分含量不足所致。这种情况只要增加水分摄入就可以了。

△ 6个月内

未满6个月的宝宝无论是哪种喂养方式，包括纯母乳喂养、纯配方奶喂养、混合喂养，通常都无需额外喂水或是果汁(除非有医学指征)。

若发现宝宝尿黄尿少，建议增加母乳(尤其是前奶)或是配方奶(一定要按比例冲调)，而不是直接喂水。想想看，宝宝的胃就那么点大，直接喂水吃奶量多多少少会受影响。

△ 满6个月

这个时候，大家可以开始考虑用杯子给宝宝喂水。记住，要循序渐进！一开始量不要太多，也别强迫宝宝喝。如果宝宝拒绝喝水，也可以通过增加奶量来补充水分。

△ 已经添加辅食

除了适当多喂些水，还可以让宝宝吃水分含量高的蔬果，既能补给水分，又能补充营养，一举两得啦~

2.粉红色结晶

婴幼儿的肾功能发育还不成熟，在天热或是奶量不够的时候，尿片上可能会出现粉色痕迹。这通常是尿中的尿酸盐结晶(并不是血液)，此时增加喂奶次数往往就能改善。若尿片上长期都有粉色痕迹，请咨询儿科医生。

如果宝宝尿液呈淡粉色或浅红色，可能和近期食用过甜菜、蓝莓或大黄有关。如果没有这一情况，伴有血尿，可能得了肾脏疾病、肿瘤、尿路感染、前列腺疾病等。所以，如果发现种颜色的尿液，请及时带宝宝就医。

3.尿床

通常，3岁前宝宝基本上都会尿床(晚上睡觉时不自主小便)，不过大多在3—8岁后就会告别尿床。也就是说，年幼的宝宝尿床通常不是故意的，而是做不到罢了。等宝宝膀胱控制能力增强了就好了。在此之前，当爸妈的要多一点耐心哦~(再说通常尿床是有家族遗传倾向的)

有些宝宝本来不尿床却突然开始尿床，可能是因为生活环境发生改变，比如入园，有了弟弟或妹妹，换了个房间等。这个时候，请和小朋友聊聊他的烦心事，或试着帮他应对这些变化。同时最好带其就诊，让医生检查一下是否有潜在的疾病。

还有，如果宝宝不尿床超过6个月后又突然开始尿床，或孩子满6 岁，白天、晚上都会尿床，亦或尿床已经影响了正常生活，也建议带其就医，及早进行干预。

4.尿路感染

不要以为宝宝年幼就不会发生尿路感染，其实他们发生尿路感染的几率比较高。

宝宝发生尿路感染，最明显的一个症状就是发热。此外，如果宝宝出现经常哭闹、拒奶、呕吐、腹泻、烦躁不安，甚至抗拒排尿、排尿时哭闹加重，或是排尿频繁、每次尿量却不多，尿液浑浊、尿有臭味或尿中有血等情况，都可能是发生了尿路感染，大家要提高警惕。

什么情况下应就诊？

1. 在家观察：尿量少，且排尿次数多，排尿时伴有痛感。

2. 必须就诊：排尿次数急剧增加，尿液颜色异常，排尿时哭泣。

3. 立即就诊：有发热症状，精神状态不佳，喝水多，排尿多。

提醒大家，宝宝身体不适时无法用语言表达，如果出现不明原因的发热、烦恼、哭闹、胃口差等症状，医生建议给宝宝检查尿常规，大家不要拒绝哦~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)