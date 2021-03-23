怀孕后总睡不好？可能跟你吃的有关！

有的妈妈怀孕后就发现睡得不好，尤其是肚子大了以后，怎么睡都感觉不对，长此以往就会变得精神萎靡，无精打采，还会影响食欲。另外，妈妈晚上睡不好觉，也会影响到腹中胎儿的正常发育！

其实，准妈妈睡不好多半跟饮食上有很大关系，今天我们就来好好说说这个问题：

Δ 睡觉前，这些食物再好吃也不能吃！

想要睡得好，这些东西准妈妈在睡觉前不要吃：

1.过咸或过辣食物

高盐食物会导致血管收缩，血压升高，使情绪变得紧张，引发失眠。而过辣的食物会导致胃部灼热，以及消化不良，并且会对正常睡眠造成严重干扰。因此，建议准妈妈在日常生活中要保持饮食清淡，少吃辛辣刺激的食物。

2.太油腻的食物

晚饭要少吃一些，吃得清淡一些，他要知道保持清淡饮食有助于安眠，建议准妈妈吃晚饭时要少吃肉，多吃蔬菜。相对来说，清蒸、水煮、清炖的食物更好，少吃烧烤、煎炸的食物。

另外，准妈妈吃的饭菜要软烂一些，不要过硬，特别是米饭。

3.胀气食物

有的食物在消化过程中会生成大量气体，准妈妈吃了后会感到腹胀，进而影响正常睡眠。比如芋头、土豆、豆类、卷心菜、甜点、香蕉类水果等，准妈妈还是少吃为好。

Δ 准妈妈睡前吃这些，有助于睡眠

准妈妈多吃以下这些食物，有助于提高睡眠质量：

1.葵花子

葵花子含有多种维生素和氨基酸，能够促进脑细胞的新陈代谢，优化脑细胞的抑制功能。准妈妈临睡前吃适量葵花子，可以安神静气，提高睡眠质量。

和葵花子具有相同功效的还有豆类、核桃、莲子、蜂蜜、红枣等，大家可以根据个人喜好在睡前吃一些。

2.小米粥

小米粥富含色氨酸，并且人吃了小米后会产生温饱感，从而促进胰岛素分泌，进而增加大脑中色氨酸的数量。

将小米熬成稍稠的粥，让准妈妈在临睡前30分钟食用，对提高睡眠质量有非常好的效果。

3.温牛奶

牛奶中含有一种能使人感到困倦的化学物质L色氨酸，它可以暂时抑制大脑思维活动，从而让人产生睡意，并且没有任何副作用。而且，牛奶粘在胃壁上更容易被身体吸收，其含有的钙有助于缓解准妈妈的紧张情绪。因此，临睡前喝杯温牛奶对准妈妈的睡眠很有好处。

TIPS：不可盲目服用安眠药

通过调整饮食和生活方式，大部分准妈妈失眠的情况都会有所改善。如果失眠情况没有好转，或许是疾病造成的，应及时去医院就诊查明病因，在医生的指导下治疗，切不可在孕期盲目服用安眠药。

要知道，安眠药会给胎宝宝带来巨大伤害，盲目服用有可能会影响胎宝宝的身体健康和正常发育。

最后提醒大家，准妈妈在孕期要特别注意自己的身体健康，日常饮食和生活都要养成好习惯，并保持心情愉悦。良好的身体状态不仅对妈妈好，也能促进腹中宝宝健康成长~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)