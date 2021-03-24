女大十八变，张庭女儿颜值逆袭！肤白貌美，超有气质~

你还记得张庭的女儿林家菱吗？

前两年，很多网友都吐槽林家菱完全没有遗传到妈妈张庭的美貌基因，跟妈妈相差甚远。这些声音让妈妈张庭忍不住发视频，请大家不要嫌弃女儿，说“女儿很漂亮，她的皮肤虽然比较黑，但却具有国际范”。

但最近，林家菱分享了一则自己跳舞的视频，编编真是被惊！艳！到！了！

女大十八变，说的就是这位姑娘呀，妥妥的颜值逆袭！不仅肤白貌美，而且四肢纤细，跳起舞来特别有专业舞者的风范。小姑娘面对镜头，还特别大方，整个人也变得有气质了许多！

网友们看到这则视频后，也是激动留言“长这么漂亮了，很有女团的感觉呢”“越来越像妈妈了，以后肯定是个大美女！”

所以啊，千万不要低估每个明星子女的颜值，毕竟人家基因搁那呢！

啊对了，女大十八变的可不止林家菱哦，下面这些星二代一个个也都是颜值逆袭，我们接着往下看：

1.钟丽缇二女儿

提到钟丽缇的女儿，大家印象最深的恐怕就是古灵精怪的小女儿考拉了。每次全家福，编编都觉着小女儿和大女儿都遗传到了妈妈的颜值，但老二张思捷在颜值方面似乎就要弱一些。

但最近，钟丽缇晒出了二女儿上综艺的照片。哇塞，现在的张思捷真漂亮哇，灵气十足，就是妥妥的美少女哇~

这大长腿，厉害了

2.李咏女儿法图麦

知名央视主持人李咏在2018年因癌症去世，留下妻女相依为命。当人们再次关注到这组家庭时，被李咏女儿的长相吸引住了，因为这个小时候被吐槽“太像爸爸”的小姑娘，如今已经美得判若两人！

法图麦小时候确实更像李咏一些，很多网友说完全没能继承到妈妈的美腻。

但现在说这话的人可就狠狠地打脸了，如今的法图麦不但长得美，还很潮，最重要的是不仅遗传到了麻麻的美貌，还继承到了父母聪慧的大脑哦~现在的法图麦就读于美国哥伦比亚大学巴纳德学院，真·学霸！

3.小沈阳女儿

2014年，小沈阳带着女儿上了亲子节目，结果女儿沈佳润被吐槽是“最丑星二代”，心疼女儿的小沈阳甚至哭着恳求网友“不要去攻击孩子”，着实让人心疼。

这几年，沈佳润频频亮相短视频，小姑娘已经完全长开了，还经常跳女团舞哦~既自信又有活力，有网友说沈佳润已经“美成全网初恋脸”。

4.李小璐女儿甜馨

想当年，甜馨虽然颜值比不过好闺蜜奥莉，但是因为太会说了，搞怪激萌，一句“我们白着呢”圈粉无数……

而最近几年，甜馨长得也是越来精致，跳舞、弹钢琴统统难不倒她，可谓才貌双全呐！

5.包贝尔女儿饺子

饺子也是是星二代里的小可爱了，不过大家都说她长得更像爸爸，一点不也像漂亮的妈妈。

不过，最近包贝尔曝光的饺子照片，又要颠覆大家了，真的是越长越好看，是精灵公主本主了！

其实呀，星二代本身就继承了父母良好的基因，而这些明星家长呢，又非常重视孩子们的教育工作，所以不仅仅容易在颜值上逆袭，更是在个人文学修养、气质上得到飞跃提升，自然也就会让人觉着越来越好看，越来越光彩夺目咯~

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