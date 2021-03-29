懂宝宝便便hin重要，让你知道ta怎么了

当妈以后整天为宝宝操碎了心，尤其是宝宝还比较小的时候。当时我最最关心的就是宝宝的便便了，稍微有点什么变化就心慌，担心是不是有问题。相信不少爸妈和曾经的我一样，今天就好好和大家说说宝宝的便便，希望可以帮到大家哟~

便便也有大学问

便便这玩意，正常水分占80%，剩下的主要是食物残渣，包括一定量的中性脂肪、脂肪酸、未完全消化的蛋白质、碳水化合物和以钙盐为主的矿物质，以及大量的共生细菌，也可能带少量粘液。

事实上，宝宝的便便并没有那么完美和规律。宝宝并不是每天都会便便，也不是每次颜色、大小、软硬都很标准。毕竟每个宝宝的身体素质和肠胃发育情况不一样，即便是同月龄的宝宝也会因为喂养方式不同，排便情况不同。

完美便便的参考

下面咱们来康康正常便便。仅是参考哦~

△ 胎便

通常宝宝出生后24h内排出胎便，2、3天排净;

颜色：黑绿、墨绿或深绿色;

质地：粘稠像沥青;

气味：不臭，其中包括了羊水、黏液、脱落的细胞等;

频率：若喂奶的次数足够，2、3天排净后转为正常便便。

△ 纯母乳喂养便便

颜色：黄色或金黄色;

质地：较松软，呈均匀糊状或软膏状，偶有奶渣;

气味：没有明显臭味，有酸味;

频率：每天排便2—8次，也可能几天排1次。在添加辅食后大便次数慢慢减少，1岁后转为每天1次左右。

TIP：便便中有未完全消化的奶渣很常见，主要和吃奶量偏多、肠胃功能偏弱等有关。大家不用太担心，一般无特别症状可以忽略，不用为此减少宝宝进食量。

△ 奶粉喂养便便

颜色：淡黄或灰黄色;

质地：比纯母乳喂养宝宝干稠，呈硬膏状;

气味：由于牛奶含蛋白质较多，略带酸臭味;

频率：每天排便1、2次。

△ 混合喂养便便

棕黄色，添加辅食后便便慢慢接近固态，部分宝宝便便量会增多，稠度稍减，臭味加重，颜色慢慢接近成人。

刚添加菜泥时，还会有少量菜泥随便便排出，这也是很正常的现象。大家多观察几日，若宝宝无明显不适可继续添加哦~

还有，便便的颜色、形状受受辅食影响很大，比如吃了某些颜色较深的食物后便便变色。举两个栗子，甜菜会让便便变红，蓝莓可使便便带上深蓝色的条纹。

肠道警报信号

宝宝粑粑的次数和质地往往反映了其消化功能的情况。如果发现便便的质地、颜色和次数和平时不一样，那要注意了！

▶ 黄色信号

* 黄绿色：多是因为前奶吃多了，后奶没吃够，建议让宝宝吸空一边乳房再换另一边。

* 绿色便便：若便便呈绿色，量少，说明宝宝饿了;若是宝宝正在吃铁剂、含强化铁的辅食或辅食中含有较多深绿色蔬菜，也可能或出现绿便，质地粘稠或偏干。如果没有上述情况却出现黑便，应及时就医。

* 奇臭无比的便便：蛋白质丰富的食物吃太多，使得胃液酸液下降，消化吸收不充分。

* 泡沫液便便：淀粉类或糖类食物吃吃多了，肠胃中食物过度发酵造成。

* 便便带粘液：宝宝肠胃功能发育不成熟，便便中混合少量粘液很常见，但如果粘液过多可能是发生了某些胃肠道疾病。

* 好几天没拉(攒肚)：母乳喂养宝宝在出生3—6周以后，消化吸收比较彻底，往往需要积攒几天才能形成便便。若宝宝排出的是正常便便，没硬结，排便时也顺利，那一般没问题。若宝宝是奶粉喂养，几天没拉可能是便秘了。

▶ 红色信号

* 水样便便：若便便是“喷”出来，那宝宝是腹泻无疑了，可能是食物中毒或急性肠炎。

* 蛋花汤样便便：宝宝患了病毒性肠炎或致病性大肠杆菌性肠炎。

* 豆腐渣便便：这可能是真菌引起的肠炎造成。

* 白色或灰色便便：便便偏灰白，甚至像粉笔白，可能存在感染或者胆道疾病。

* 鲜红色便便：可能是宝宝吃了番茄或西瓜等红色食物，也可能是宝宝得了细菌性痢疾、空肠弯曲菌肠炎、急性出血性坏死性肠炎、肛门或肛管疾病，至于消化道活动性出血或是来自大肠、直肠的出血。一般宝宝便便带血丝，但只要精神好，体重、身长大于、吃睡等都正常，就不用太担心。不过若带血丝情况持续存在应及时就医。

带娃就医时，请准确描述以下信息：

便便的质地(稀、干)、频率、量、颜色。要知道，你提供的信息越详细，越有助于医生诊断。

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