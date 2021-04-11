您有一份婴幼儿养发指南，请查收！

想要让宝宝拥有一头乌黑发亮浓密的头发，父母一定要悉心护理。下面就跟着小编一起来看看护理宝宝头发的小妙招吧！

1.多晒太阳

适当地晒太阳能够促进宝宝头发生长。紫外线除了可以促进头皮的血液循环外，还能改善头发质量。但在带宝宝晒太阳时，不能让头皮直接被阳光暴晒，应给他准备一顶遮阳帽避免头皮被晒伤。在一天中紫外线辐射最强烈的时间段不要外出，以免宝宝中暑。

2.保持营养均衡

想要宝宝头发乌黑发亮，日常饮食需要保持营养均衡。如果宝宝吃的不好，营养跟不上，对发质也有不好的影响。宝宝的饮食要保持多样性，饮食结构合理，保证有奶类、蛋类、豆制品、瘦肉、水果、蔬菜等，这些食物有助于宝宝发质的改善。

3.保证宝宝睡眠充足

宝宝身体正在发育，睡眠质量不仅会影响宝宝的发质好坏，还会对宝宝生长发育起着关键作用。宝宝睡觉质量不好，生病的几率就会增加。所以，父母一定要让宝宝拥有充足的睡眠。

4.常给宝宝梳头

虽然宝宝头发稀少，但并不代表不需要梳头。经常帮宝宝梳头可以刺激头皮，促进血液循环，从而加快头发生长。妈妈需要给宝宝准备一把专门的梳子，梳子要质地柔软。在给宝宝梳头时，妈妈要按宝宝头发生长方向梳理。

5.清洁宝宝头发

洗头不但可以给宝宝头皮良性刺激，还能够帮助宝宝减少感染、发痒、起疹的几率，有利于头发的生长。宝宝新陈代谢非常旺盛，给他清洁头皮频率需要适当。6个月内的宝宝每天洗1次，宝宝6个月后2-3天洗一次。

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