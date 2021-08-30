宝宝总爱扯妈妈头发，这是为哪般？

不少妈妈发现，宝宝总是喜欢抓扯爸爸妈妈的的头发，这是怎么回事？实际上，宝宝爱抓大人头发，是在锻炼自己的抓握能力，是探索世界的必经之路。

所以，当宝宝出现这种行为时，家长不应该盲目阻止。具体该怎么做，我们一起来看下：

宝宝为什么爱抓头发？

这是宝宝进入了手部探索动作的发育期。在这个阶段，宝宝会不断地寻找、抓握不同的物体。

不同月龄的宝宝出现的抓握行为也不太相同。4～5个月左右的宝宝，会朝着脸的方向拽自己的衣服；6～7个月的宝宝可以准确抓握物品和一些小玩具；8～9个月的宝宝基本上可以用手指抓捏物体，但抓住物体后不会轻易放开，因为此时手指伸肌发育还不成熟。

不少家长发现，宝宝拽住头发或者衣服，想要让他松开，可他反而抓得更紧。随着月龄的增长，宝宝逐渐掌握了抓握的能力，这种扯头发的行为会越来越少，并逐渐消失。当然，宝宝什么时候掌握手部抓握能力，不仅和宝宝自身天赋有关，父母的耐心教育也起着至关重要的作用。

学会抓握是宝宝成长过程中的关键一步，父母可以使用一些小物品，帮助宝宝尽快掌握抓握技巧，让手部精细动作更熟练。

帮助宝宝锻炼抓握能力的小物品

玩具类–小球、摇铃

一些色彩鲜艳的小球不仅能够锻炼宝宝手部的抓握能力，还能够激发视觉对色彩的敏感性。父母还可以给宝宝玩摇铃玩具，这种玩具的握手一般根据婴儿手部特征设计，符合宝宝的手部大小，宝宝可以轻松握在手里，从而起到锻炼宝宝抓握的作用。而且，摇铃会发出声音，让宝宝感到心情愉悦。

零食类–磨牙饼干

一些小零食也能起到锻炼宝宝抓握能力的作用，比如各种形状的泡芙。这种泡芙的造型符合婴儿的手指特点，适合宝宝锻炼手指能力。另外，经济实惠的磨牙饼干，不仅能够满足宝宝磨牙的需要，还能锻炼宝宝的抓握能力，适合6个月以上宝宝使用。

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