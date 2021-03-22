如何科学戒吃手？这几个好方法请收好

宝宝爱吃手指怎么办？这属于正常现象吗？其实，宝宝在1岁以内 “吃手”是正常生理行为。对于婴幼儿来说，吃手是了解世界、感知世界的过程。不过如果宝宝长大后，如果依旧喜欢吃手，父母就要及时阻止了。赶紧来看看如何科学戒吃手：

宝宝爱吃手，害处真不少！

1.影响手指健康

宝宝经常吃手，会使手部皮肤长时间受到口水的刺激和牙齿的挤压，不利于手指健康。长期以往，宝宝的小手可能会蜕皮、肿胀、感染、变形。

2.不利于牙齿发育

宝宝长时间将手放在嘴里，会影响牙齿的正常发育，比如造成牙齿排列不整齐，牙齿闭合不良。

3.不卫生

宝宝小手爱乱摸，很容易沾染细菌或者其他脏东西，常吃手指就会将细菌、灰尘通通吃进嘴里，容易引起腹泻、感染寄生虫等。

4.不利于心理健康

有的宝宝吃手，是为了缓解自己的紧张、焦虑、自卑、抑郁等不良情绪。其实，经常吃手可能会让不良情绪变得更严重。

宝宝爱吃手，爸妈要这样应对

1.多陪陪宝宝

宝宝爱吃手指有可能是心理因素引起的，此时父母要给宝宝足够的安全感，可以通过安抚、抚触让宝宝感受到亲人的关爱，让他获得心理上的满足。

2.给宝宝找个手指的替代物

当宝宝吃手时，父母可以给宝宝一块磨牙饼干，减少吃手机会。

3.让宝贝享受吮吸的快乐

妈妈要坚持母乳喂养，让他充分享受吮吸的快乐。如果要断奶，要及时添加辅食和配方奶逐渐过渡，让宝宝有一个适应过程。千万不要突然断奶，使宝宝感到焦虑和没有安全感。

4.多带宝宝进行室外活动

宝宝看到外面的多彩世界，可能会忘记吃手指，久而久之，就可以改掉这个不良习惯啦。

5.及时带宝宝到医院就诊

如果宝宝满4岁之后依旧喜欢吃手，要及时带他去看医生，让医生根据宝宝情况科学引导。

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