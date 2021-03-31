辅食泥糊状更好消化？超过这个月龄就别再吃了

宝宝长到6个月大时，单纯的母乳或者奶粉喂养已经无法满足宝宝生长发育要的营养需求了。为了让宝宝正常发育，家长需要给他添加辅食以保证营养供应。

但随着月龄增加，辅食的形态也要根据宝宝的成长进行转变，但有些家长认为，宝宝肠胃脆弱，为了方便宝宝消化，便一直给宝宝吃泥糊状辅食。其实，这样做并不可取。下面，我们就来了解下各月龄孩子都应该吃哪些辅食：

在不同月龄段的宝宝，可以吃的辅食也不尽相同。家长在给宝宝准备辅食时，一定要根据宝宝的月龄特点，确保宝宝在不同的年龄段都能保持营养均衡，饮食结构合理。宝宝的咀嚼能力还在发育中，所以添加的辅食应是宝宝当前能嚼的动的食物。通常，辅食添加要从流质食物开始，慢慢变成半流质和泥糊状，最后吃固体食物。在宝宝7、8个月的时候，父母可以让孩子尝试吃馒头、面包等需要咀嚼的食物，促进宝宝颌关节和牙床的功能发展，别再沉迷于泥糊状食物了。

6个月宝宝–泥糊状

辅食推荐：米糊，水果泥，烂粥，鱼泥，菜泥，蛋黄

这个阶段的宝宝肠胃脆弱，如果给他吃过于坚硬的食物，容易导致消化不良。所以，这个阶段的辅食要循序渐进，慢慢从流质食物过渡到半流质食物，可以给宝宝吃米糊、烂粥及肉泥、菜泥等泥糊状辅食。

营养价值：高铁米糊中含有宝宝生长发育所需的蛋白质、维生素等营养元素。

7-12个月宝宝–细小颗粒状

辅食推荐：碎菜，烂面、厚粥，挂面，馒头，软饭

这个阶段的宝宝已经开始长牙，已经可以咀嚼一些固体食物。所以家长可以给宝宝吃一些固体的食物，但颗粒不能过于大，正常大小即可，比如肉沫。这样不仅能够补充宝宝日常所需的营养，还能够起到锻炼宝宝咀嚼能力的作用。

营养价值：肉类中蛋白质丰富，可以满足宝宝的营养需求。

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