揭秘！为什么有的孩子上幼儿园不会哭？

每天送孩子上幼儿园，估计是每个家长都头疼的事吧，孩子哭哭啼啼不肯上幼儿园，只想黏在爸爸妈妈的怀里，委屈极了。

然鹅，总有那么一群孩子显得特别懂事，上幼儿园不仅自己很淡定，没有哭，还去安慰你家的娃，真是令人羡慕嫉妒恨。为什么这些孩子那么懂事？其实这跟他们的教育有很大关系，今天我们就来揭秘：

♥ 懂事的孩子，不会在幼儿园哭泣

为什么这些孩子不会哭，而是积极适应新的环境呢？其实，主要是因为他们的家庭注重了以下几个方面的教育：

1.经常带孩子出门开眼界见世面

父母经常带孩子外出旅游，感受各地的风土人情，孩子的眼界就会很开阔，具有很强的社交能力。孩子见得世面多，经历丰富，适应能力自然很出色，可以快速适应幼儿园的新环境。

2.注意培养孩子的独立能力

有的父母对孩子十分溺爱，什么事情都由自己代劳，不让孩子做任何事。其实，这种做法只会让孩子越来越依赖父母。这样的孩子从小被照顾得太好，进入陌生环境后会缺乏安全感， 自然也就容易哭闹。

而上幼儿园不哭闹的孩子，他们的父母非常重视孩子独立性的培养。孩子不会对父母产生过度的依赖感，可以在生活中把自己照顾好，更容易接受新事物和新生活。

3.营造和谐又活跃的家庭氛围

孩子在充满爱意的家庭环境中长大，大多表现活跃，安全感十足，更受其他小朋友的欢迎和认可，更有勇气迎接生活中的各种挑战。所以，当他们进入到陌生环境时，不会感到排斥和害怕，反而更愿意适应新环境。

♥ 如何帮助孩子尽快适应幼儿园生活？

1.支持和鼓励孩子

父母可以为孩子开一个入园派对，或者让他自己动手做份小礼物送给老师和同学。日常生活中，父母要多鼓励和支持孩子，让他积极参与幼儿园活动，从而提升自信心，使其勇于面对新事物，在挑战中不断获得进步。

2.注意培养孩子独立性格

父母要有意识培养孩子的独立能力，让他明白“自己的事情自己做”的道理，不要总是担心孩子做不好或做不对。孩子第一次不会做，父母可以做一次示范让孩子模仿学习，培养他生活自理能力。爸爸妈妈千万不要事事帮忙，这样不利于培养孩子的独立性。

3.提前让孩子了解幼儿园

孩子上幼儿园前，父母要跟他说一说在幼儿园学习、玩耍、交朋友的乐趣。通过阅读绘本，让孩子了解幼儿园的日常生活，形成对幼儿园的初步概念，降低陌生感，从而更好更快地接受幼儿园。

孩子上幼儿园，不但可以学到新知识，还可以结交新朋友收获友情和快乐，大家要科学引导孩子，让孩子尽快融入到幼儿园的大环境中~

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