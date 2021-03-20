带BB坐飞机，有几点必须要提醒你

飞机是十分方便快速的交通工具，乘飞机外出旅行是个不错的选择。但宝宝年纪小，坐飞机需注意一些安全事项，下面就跟着小编一起来看看吧。

宝宝坐飞机的注意事项

1.宝宝坐飞机的最佳年龄

一般情况下，14天以上宝宝身体健康就可以坐飞机，出生不满1周的宝宝尽量不要坐飞机。刚出生的宝宝肺部发育不成熟，身体各方面对气压、重力等承受能力较弱，不适合乘坐飞机。

不满月的宝宝身体十分脆弱，免疫力低下，飞机上人员较多环境密闭，很容易使宝宝发生病菌感染。这里建议大家，最好等宝宝4-6个月时再带他乘坐飞机为宜。

2.婴儿安全带

大多数飞机都配有婴儿安全带，家长带宝宝坐飞机时一定要帮宝宝系好安全带。婴儿安全带中间有个环，将座位上的成人安全带从婴儿安全带的环穿过去，然后系在宝宝身上就可以了。系好后，大人安全带和婴儿安全带像一个横躺的8字绑在宝宝身体上。当飞机平稳飞行后，就可以给宝宝松开安全带了。

3.婴儿摇篮

不同的机型，对婴儿摇篮的限制也有所不同。宝宝体重低于10公斤，家长可以提前向航空公司预定婴儿摇篮。如果没有提前预定，有可能出现婴儿摇篮数量不够的情况。

4.氧气头罩

氧气头罩通常是发生紧急情况时使用。如果真的遇到紧急情况，家长一定要先给自己戴上再给宝宝戴上，以免自己陷入昏迷无法照顾宝宝。

婴儿坐飞机应准备的用品

1.旅行食物：奶粉、辅食、零食

宝宝是奶粉喂养，上飞机之前一定要提前把奶粉准备好。上飞机后，家长要提前让空中服务员准备好温度适宜的温水，以便宝宝饿的时候能及时冲奶。如果宝宝已经开始添加辅食，上飞机时一定要给宝宝准备一些婴儿零食，不但能避免宝宝因饥饿引发哭闹，还能缓解旅途中焦躁感和不适感。除此之外，上飞机之后要提前告诉乘务人员准备婴儿餐。

2.护理用品： 纸尿裤、润肤霜、装脏物的袋子、纸巾、湿巾

有了这些用品，宝宝大小便时家长就不会手足无措，可以让宝宝小屁屁保持干爽，防止发生哭闹。

3.随行玩具：安抚小熊、布书

玩具和布书能够帮助宝宝打发旅途中的无聊时光，防止宝宝在飞机上哭闹不止，影响其他乘客休息。

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