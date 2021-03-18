韩国女童惨遭遗弃活活饿死，警方检测发现生母竟是外婆！

据韩媒报道，上个月，韩国庆尚北道龟尾市发生一起非常离奇的家庭惨案。一名3岁小女孩被遗弃在家中活活饿死，被人发现时已经是一具干尸，现场十分凄惨。而警方通过DNA测试发现，这名小女孩的亲生妈妈竟然是其外婆！

女童饿死家中变成干尸，妈妈去年已离家出走

媒体报道称，小女孩出生后不久，父母就离婚了，她一直跟随妈妈金某一起生活。尽管外公外婆就住在她们家楼下，但来往次数很少。

今年2月10日，由于公寓合同到期，房东无法和妈妈金某取得联系，便找到了孩子的外婆石某。石某几次联系女儿金某无果，便上楼去女儿家查看情况。外婆开门后看到，3岁外孙女躺在地上已经死亡，腐烂的尸体早已风干成了木乃伊状，房间充满了恶臭味。

警方调查发现，小女孩的妈妈在2020年8月就离家出走，小女孩被发现时，已经被关在家中长达半年。家中一点食物都没有，并且已断电好几个月。

妈妈被逮捕归案 ，DNA检测发现女童生母是外婆

令人不解的是，住在楼下的外公外婆表示，在这半年里并没有听到孩子的哭声。案发后，警方立即以涉嫌谋杀罪将妈妈金某逮捕归案。

而接下来的案情发展出乎所有人的意料。警方对死去女童和金某做DNA测试时发现，女童的亲生妈妈并不是金某，而是外婆石某。随后，警方找来金某的前夫和孩子的外公做DNA测试，但发现他们都不是孩子的亲生爸爸。

面对这样的DNA测试结果，外婆石某却矢口否认。而警方表示，已经做了四次DNA测试，不可能出错。

警方猜测，石某在家人面前一直掩盖自己怀孕事实，而且石某和女儿金某的受孕时间非常近，两人差不多同时生娃。为了隐瞒真相，石某将两个孩子掉包，让金某把妹妹当成自己的女儿抚养。

目前，外婆石某因涉嫌女儿金某孩子的失踪案已被警方逮捕，罪名是拐骗未成年人。警方目前还在调查死亡儿童的亲生父亲以及金某孩子的下落。

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