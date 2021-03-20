简单四步，帮孩子养出健康黑发

父母都希望孩子拥有健康的黑发，为颜值加分。那么，在日常生活中该如何呵护孩子的头发呢？为大家介绍四个好方法，快来看一看吧~

1.给孩子洗头发要勤

孩子的发育速度惊人，头发生长速度也非常快。孩子六月前，父母最好每天给他洗一次头发保持头部干净整洁，尤其是炎热的夏天。六个月后，父母可以每周给孩子洗发两到三次，促进头发生长。如果父母没有经常给孩子洗发，头皮上的油脂、汗液以及其他物质容易刺激头皮，引发瘙痒，甚至发生感染导致孩子脱发。父母在给孩子洗头发时，最好使用温和无刺激的婴幼儿洗发露，洗头时父母可以用手轻轻按摩孩子的头皮，让头皮洗得更干净。

2.经常给孩子梳头发

父母可以随身带一把孩子的梳子，经常给孩子梳头。梳头可以刺激孩子的头皮，促进血液循环，有助于头发的生长。梳头时不要用力过度，动作一定要轻柔，并且梳头时要按照孩子头发自然生长的方向梳。

3.不要给孩子染烫头发

有的父母为了让孩子看起来好看，就给孩子染头发和烫头发。殊不知，这样做很容易损伤孩子的头发。孩子的头发比较细软，很容易被烫伤，不仅看上去很枯燥，还会影响头发的正常生长。染发剂对孩子伤害更大，染发剂里的有害物质会进入孩子的头皮里，给孩子的健康带来隐患。

4.保证孩子充足的睡眠

孩子的大脑发育还未成熟，需要足够的睡眠。睡眠充足的孩子身体健康，发育较快，头发长得也快。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)