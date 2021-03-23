宝宝衣服别急着脱，“下厚上薄”要牢记！

冬天一过，气温就逐渐升高了，此时不少家长因为担心孩子穿着冬季的衣物，在幼儿园活动时会感到束缚与炎热，于是就开始给他们减少衣服。然而家里的老人却不同意，他们觉得“春捂”还是有必要的，因为春天回暖不靠谱，随时会再次降温，衣服脱得早容易出现受凉感冒。

于是幼儿园就会出现不同画风的着装：有些孩子穿着毛衣棉裤，外套也是冬日风的棉服、羽绒服；而另一类则是早早地脱下了厚衣服，换上了春装，比如带点绒的卫衣、小夹克等等。

那么什么样的穿衣服方法最适合呢？答案是：下厚上薄

春季虽然气温逐渐转暖，但是昼夜温差较大，即便是下午气温比较高的时候，也会因为风大而不是那么暖和。如果孩子在户外活动，并且穿衣比较轻薄，那么就很容易因此感冒，这也是老人们总要“春捂”的原因。

当然，“春捂”并不是说穿得越多越好，爸爸妈妈们还是要根据气温高低而增减衣服。孩子本身就比较活泼好动，穿太多容易热出一身汗，随之而来的就是感冒发烧。

春季穿衣，谨遵“下厚上薄”

1.脱去围巾帽子

冬天为了保暖，很多人会给孩子戴上帽子和围巾，而在春天则要及时脱掉。因为在大部分情况下，人主要靠头部散热，而孩子也和成人一样。有实验证明，当孩子处于15℃左右的环境中，头部散热可以占到整体散热的1/3左右；当环境温度在4℃时，头部散热比例可达50%左右。所以说，春天尽量不要给孩子的头部捂太厚，如果一定要戴帽子，最好选择一些简单轻薄的。

2.上半身要轻薄

孩子大多活泼好动，如果穿得太厚，那么在玩耍的时候，腋下、后背容易出汗，因此爸爸妈妈们要给孩子选择纯棉、宽松的衣服，这样孩子活动起来更方便，也不容易因为衣服太厚而出一身汗。当然如果气温确实比较低，那么可以给孩子加个小马甲、坎肩，这样可以保护他们的肚子，但是总体上，上半身还是要轻薄。

3.下半身要捂着

下半身还需要继续捂着，冬天的小绒裤、秋裤还是要穿着，这是因为如果孩子在户外活动，那么腿部和脚部会先感觉到冷，所谓的“乍暖还寒”，就是这个道理。那么什么时候脱掉秋裤呢？还是要看气温，一般超过15℃，就可以脱掉厚裤子了。

孩子上幼儿园，衣服选择有原则！

孩子穿衣服，除了要注意厚薄，还要多关注一些小技巧：

1.不穿裙子

上幼儿园的小姑娘大多爱美，裙子更是穿衣首选，再加上打底裤袜的出现，更实现了她们一年四季穿裙子的愿望。虽然裙子很好看，但是容易绊倒孩子，并且还可能导致踩踏事件。而且蓬松的纱裙，在孩子上厕所的时候，也会给她们带来困扰。

2.方便为主

漂亮可爱的连体衣、紧身裤，保暖又有型的高领毛衣等，都是爸爸妈妈们偏爱的。这类衣物虽然好看，但是穿脱起来比较麻烦，如果遇到上厕所或者午睡需要独自穿脱衣服的情况时，就会显得不方便。可能有家长会说，不是有老师吗？幼儿园是老师一对多，如果每个孩子都穿这类衣服，那么老师只能挨个给孩子穿衣，非常浪费时间。

3.装饰物少

现在很多孩子衣服都有装饰，铆钉、带子、亮片等等，虽然这类衣服很显个性，但是容易影响孩子的上课效率。而且孩子也可能因为好奇，而将这些装饰物拆下来并吞下去。所以给孩子买衣服，尽量选择没有装饰的。

Tips:春季穿衣的常见误区

1.一出汗就脱衣

不少家长一看到孩子出汗就觉得衣服穿多了，于是急忙忙脱衣服，然而这种做法并不可取。因为孩子刚刚出了一身汗，如果来一阵冷风，那么很容易就受凉感冒发烧。此时应该先别急着脱，而是先用毛巾擦干孩子身上的汗，然后让孩子安静一会，最后再脱去部分衣服。

2.打喷嚏就加衣

不少家长一看孩子打喷嚏就觉得是冷了，赶紧加衣服。其实导致打喷嚏的原因有很多，比如花粉、灰尘、干燥的气候等等，都可能导致孩子打喷嚏，而这类喷嚏并不需要给孩子加衣服。一般来说，孩子连打好几个喷嚏并且伴有流涕的情况，那么就可能是受凉了，要及时加衣。而如果是粉尘、气体导致的，那么就不用大惊小怪。

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