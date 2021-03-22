别再问老师“孩子有没有被欺负”真没用！

年初看过一个热搜，说陕西一位妈妈接孩子回家的时候，3岁的女儿表示自己的腿好疼，老师今天给她打了针。于是妈妈简单检查了一下，结果骇然地发现女儿大腿、腰部、膝盖处都有出血点。去医院检查后，发现女儿全身上下竟然有29处针眼……

孩子上幼儿园，爸爸妈妈们会担心他们表现好不好？有没有被同学甚至是老师欺负？如果孩子表达能力比较好，比如像新闻中的女孩一样主动喊疼，爸爸妈妈们可以及时发现异常。而如果孩子表达能力差，或者被威胁不敢说的时候，又该如何发现孩子被欺负了呢？有人说可以去看学校监控，可是谁能一整天都盯着幼儿园监控呢？

我家女儿刚上幼儿园的时候，每天晚上我都会热心地问她：“今天在学校开心吗？”“有没有有趣的事情？”“中午吃的什么好吃的？”等等。然而对此女儿并不配合，更不用指望她主动说点啥~

学校监控不现实，孩子也不爱表达，我们还可以问老师啊！但其实，问老师也不靠谱。

讲真，老师和家长的关系有点类似于消费者和服务者的关系，当您询问其他问题的时候，他们往往回答的比较中肯。但是当你问孩子在学校的情况时，老师大多是以夸赞为主，调皮会变成活泼，上课插嘴会变成聪明，这么做一方面是家长们爱听，另一方面也是向家长展示：自己的教育工作好。孩子被欺负这种事情，完全不敢实话实说；至于施虐者是老师的情况，谁会自己举报自己呢？

想知道孩子是否被欺负？看看他的表现吧

孩子基本上没有太多心机，情绪、感受都会直接地表现出来，而家长们只需要多用用心，就能知道孩子是否被欺负了。

1.突然拒绝上幼儿园

如果孩子之前非常喜欢上幼儿园，突然开始有些排斥，有些甚至直接拒绝上幼儿园，那么爸爸妈妈就要注意了，孩子很可能在幼儿园有不开心的经历了，比如被同学欺负了、被老师批评了等等。

而当出现这种情况时，家长们要第一时间找老师沟通，找到孩子拒绝去幼儿园的原因。女儿之前就有类似的情况，后来问了老师，才知道女儿有一次上课开小差被老师批评了。

知道了原因，我就好对症下药，告诉她上课的时候要认真听讲，不然就会漏掉知识点；老师批评她不是说不爱他，只是在提醒她不要在上课的时候说话。女儿在得知原来不是老师不喜欢自己，就不再抗拒幼儿园了。

2.身上出现了伤痕

平常给孩子洗澡的时候，要多观察孩子身体，看看是不是有淤青、伤疤，尤其是一些不容易受伤的部位，比如腹部、背部、腋下等等。如果这些部位出现不明受伤情况，那么就要重视起来了。

遇到这种情况，要赶紧想办法沟通，看看能不能引导孩子说出受伤的原因。如果一直问不出来，那么就要多跟老师沟通，总之一定要找到原因。除此以外，还要多给孩子一些关怀，让他们知道爸爸妈妈是爱他的，一方面是安抚孩子，另一方面也可能让孩子说出受伤原因。

3.回家后饭量很大

有些家长想知道孩子在幼儿园吃得好不好，这个诉求很简单，就是看孩子回家后的吃饭表现。如果晚上在家里吃饭总是狼吞虎咽，饭量很大，那么很可能在幼儿园没吃饱。

当然也要考虑到孩子饮食习惯，比如孩子不喜欢吃面条，而幼儿园当天是吃面条，那么回家后也会喊饿。针对这类孩子，最好还是想办法改改挑食的习惯。

孩子在幼儿园被欺负了，该如何帮助他？

孩子被欺负了，可能是和同学有了矛盾，也可能是遇到了“渣”老师，相应的处理方法也有所区别。

1.被同学欺负了

孩子之间的矛盾，最好由孩子自己去解决。李玫瑾在做客《开讲啦》的时候，就提到过孙女被欺负的案例，说她在幼儿园会被一个男孩抱起来摔下，头部经常被撞的淤青。于是李教授就教孙女，当小男孩再次抱起她要摔下时，扯对方耳朵，一疼就放下来了。

所以说当自己孩子被其他孩子欺负时，一定要让他反击回去。如果总是不不反击，那么熊孩子就会变本加厉，越来越肆无忌惮。当然除了教孩子反击，还要及时把事情反应给老师，让她给予一些帮助。

2.被老师虐待了

如果碰到一个“渣”老师，那么一定要保留证据，随后向园长反应，必要的时候可以验伤报警。就比如上文提到，孩子被扎29针的妈妈，发现情况后第一时间报警，并且借助媒体的力量将“虐童”老师绳之以法，给孩子最好的保护。

总的来说，就是要多关注孩子的表现，发现有被欺负的情况要积极解决，实在解决不掉的，也可以马上给孩子更换幼儿园，以免他们受到二次伤害。

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