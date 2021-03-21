喂夜奶完全攻略，新妈妈快收藏

分娩后，很多妈妈忙着照顾宝宝睡眠严重不足，只要倒在床上很快就能睡着。但如果宝宝需要喂夜奶，妈妈倒床就睡这项技能可不能练“满级”，以免给宝宝喂夜奶时发生意外。下面将为宝妈奉上给宝宝喂夜奶秘籍，新妈妈快来了解。

1.喂奶的正确姿势：坐姿

很多宝妈喜欢躺着喂奶，这样感觉更舒服。妈妈晚上睡眠严重不足的情况下，躺着喂奶存在一定的风险，容易挤压到宝宝或者奶水溢出引发窒息。

所以，宝妈夜间喂奶的正确姿势就是坐姿喂奶，用这种姿势喂奶可以使宝妈保持清醒，时刻注意到宝宝吃奶的情况。如果母乳量较大，可以侧躺喂奶以免宝宝呛咳，但要时刻注意宝宝的状态。喂奶之后，要记得帮宝宝拍嗝。

2.注意宝宝吃奶的需求量

宝宝吃夜奶除了可能是因为饥饿，还有一个原因可能是寻求妈妈的安慰。

一般情况下，6个月内的宝宝需要吃夜奶。宝宝胃容量小，而身体处于快速发育阶段，因此需要频繁吃奶保证营养供应。如果宝宝是奶粉喂养，夜间喂奶可以由家人代劳，让妈妈睡个好觉。

宝宝吃夜奶，还有可能是寻求安慰。此时宝妈不需要给他喂奶，只需轻拍宝宝让其再次入睡即可。

宝妈一定要学会辨别哭声，区分宝宝是饥饿还是寻求安慰。

3.宝宝睡觉时不要含着乳头

宝宝吃完奶后，可能还会对妈妈的乳头依依不舍。这时宝妈千万不要迁就宝宝，让其含着乳头睡觉。含着乳头睡觉对于宝宝良好睡眠习惯的培养有不利影响，而且含着乳头睡觉，可能会使乳房压住宝宝鼻孔，影响正常呼吸。

4.加强保暖

当下还比较冷，晚上给娃喂奶，宝妈一定要注意自己和宝宝的保暖，以免着凉感冒。可以提前用毛毯将宝宝包好，宝妈也要穿上外套或者身披毯子。如果有空调、暖气等取暖设备，可以打开提高室内温度。

5.动作要慢轻

妈妈喂奶时候动作要慢轻，让宝宝吃完夜奶后尽快入睡。

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