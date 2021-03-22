倒春寒，这样给宝贝穿衣，不会生病~

最近的天气可谓是忽冷忽热，面对倒春寒，很多家长不知道该如何给宝宝穿衣。小编教你几招，这样给宝宝穿衣，就不会生病！

1. 不要一出汗就急着脱衣



宝宝爱动，对世界充满好奇心，喜欢玩游戏。宝宝玩得满头大汗，感到热的时候千万不要忙着脱衣，应该及时将他身上的汗擦干，让其安静地待一会以免感冒生病。如果宝宝一出汗，或者一喊热就给他脱衣服反而容易受凉感冒。

宝宝运动时，要给他穿宽松、透气、吸汗性好、适合运动的衣服。

2. 注意腹部保暖

宝宝腹部保暖工作没有做好，肚脐外露就很容易感冒生病。腹部保暖对宝宝身体健康十分重要，父母需要引起足够的重视。父母可以给宝宝穿纯棉材质的小肚兜，这样不仅能够起到维护宝宝胃肠道功能的作用，促进消化，还能避免腹部受凉导致的腹痛、腹泻等症状。

3.脚部保暖要做足

人的脚与上呼吸道黏膜有密切联系。脚部皮下脂肪层薄，保温性能差，距离心脏远，血液循环差，一旦脚没有做好保暖工作就容易导致感冒。父母不要让宝宝光着脚在地上跑，即使要跑，也要给他穿上厚厚的棉袜。宝宝脚部暖和，全身才不会冷哦~

4.准备一件轻薄小棉服

小棉服不但能保暖还能挡风，比多穿几件厚衣服防寒效果更好，而且不影响宝宝活动。小棉服内层和外层中间充满着蓬松的棉花，它能吸收空气，皮肤所散发的热量会穿过棉服的内层，接着进入到中层的棉花，棉服中的空气会对其吸收并围护在宝宝的肌肤周围，而棉服外层则会阻挡冷空气的进入，起到很好的保暖效果。

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