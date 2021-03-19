宝宝流鼻涕，这样做超级管用

最近的天气依然比较寒冷干燥，很多小朋友都变成了“鼻涕虫”。那么，宝宝流鼻涕应该怎么护理呢？下面就跟着小编一起来一探究竟吧！

宝宝为何会流鼻涕？

1.冷空气刺激

宝宝娇嫩的鼻腔遭受冷空气刺激就会流鼻涕，宝宝出现这种症状，建议多喝温白开。

2.感冒

春天是宝宝感冒的高发期，宝宝刚感冒时会流清水样鼻涕或粘液样鼻涕。

3.过敏性鼻炎

宝宝流清鼻涕的同时伴有鼻塞、鼻痒、打喷嚏等症状，父母就要警惕宝宝是否是得了过敏性鼻炎。如果宝宝有以上症状，最好及时带他到医院做详细的检查。

4.鼻窦炎

宝宝患有鼻窦炎也会出现流鼻涕的症状，鼻腔中会流出黄水样的分泌物。此时父母需要及时带宝宝到医院拍鼻窦X线片或者做CT，排除鼻窦囊肿的可能。

宝宝流鼻涕，家长如何护理

1.热敷鼻子

宝宝流鼻涕时，常常会出现鼻涕堵住鼻孔的情况，进而导致呼吸不畅。宝宝不能自己擤鼻涕，家长可以用湿热的毛巾轻轻敷在宝宝的鼻子上，同时用手按摩宝宝鼻子两侧。请注意，热敷时一定要注意力度，动作保持轻柔。宝宝的鼻粘膜遇热收缩后，黏稠的鼻涕就会化了流出来，鼻腔也就恢复通畅了。

2.温水去寒气

宝宝感冒流鼻涕、打喷嚏，大多是冷空气侵袭肺部造成的，而热水就是应对寒气的最佳办法。当宝宝流鼻涕时，家长要给宝宝喝热水或者用热水给宝宝洗脸，都能够起到抗寒的作用，同时帮助宝宝驱走体内寒气。

3.保持室内湿度

如果不注意保持室内湿度，就很容易导致宝宝鼻腔干燥，引发不适。妈妈可以准备一台加湿器，维持室内空气湿度，缓解干燥带来的不适感。

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