“黄昏闹”伤不起，如何安抚哭闹BB？

不少宝妈发现，宝宝三四个月大时，经常会在下午五六点开始到晚上八九点左右无故哭闹，不管怎么哄都不行。其实，这种现象被称为“黄昏哭吵综合征”，是宝宝成长过程中的正常阶段。下面就给大家奉上应对宝宝黄昏哭的小妙招：

1.安抚宝宝给他充足安全感

宝宝哭闹不止，父母要及时将他抱起来，摸摸脸蛋和小手，或者带他到阳台上透透气。同时，妈妈要告诉宝宝，妈妈会一直陪着宝宝，让他获得充足的安全感，建立对亲人的信任感。

2.给宝宝创造一个熟悉舒适的环境

用质地柔软的毯子将宝宝包裹起来，让他感受到在妈妈子宫内一样的环境。当宝宝有抗拒或者不耐烦情绪时，家长要及时将宝宝抱出，用其他方法安抚。

3.以轻缓的频率晃动宝宝

轻轻摇晃可以增加宝宝的舒适感，让孩子感受到类似子宫一样的环境氛围。

4.轻抚宝宝

轻轻抚摸宝宝的头部或者背部，能使他感到轻松愉悦。抚摸宝宝的时候，妈妈的动作一定要轻揉，注意控制力度。

5.让宝宝听音乐

轻松舒适的音乐能够起到很好的安抚作用。播放轻柔的音乐或者轻轻哼唱，可以很好地安抚宝宝的情绪。

6.转移宝宝注意力

可以通过发出有规律的声音或震动吸引宝宝的注意力，比如吹风机、吸尘器、洗衣机等工作时的声音和震动。一般情况下，这些白噪音会把宝宝吸引住，从而忘记哭泣，使情绪变得平静下来。

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