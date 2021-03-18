这几类母婴店力推的奶粉，千万别买，费钱又坑娃！

很多宝妈喜欢去母婴店买各种宝宝用品，其中奶粉更是一项大头，但你知道吗？母婴店在兜售奶粉上，可是有各种套路！而且，他们推荐的奶粉往往既费钱又坑娃！而近些年，母婴店为此也闹出了不少丑闻！

今天我们就来为扒一扒那些母婴店常用的套路：

母婴店力推的这几种奶粉，既费钱又坑娃

1.小众品牌奶粉

母婴店里除了妈妈熟知的大品牌奶粉外，还有一些不为人知的小众品牌奶粉。这些奶粉尽管价格比较低，但质量如何真的要打上一个大大的问号，给宝宝喝真的很难让人放心。

2.价格昂贵的奶粉

不少母婴店的店员会向妈妈推荐价格昂贵的奶粉，并把这些奶粉的优点说的天花乱坠。妈妈听到奶粉有利于孩子健康成长，即使价格再高，也会咬牙购买。

事实上，只要宝宝不是特殊体质，喝200块左右一罐的奶粉就可以了，根本不用购买价格昂贵的奶粉，要知道这种高价奶粉往往利润很大，而营养价值上并没有什么太大的优势。

3.“假”奶粉

曾经闹得沸沸扬扬的母婴店兜售“毒奶粉”导致孩子变成“大头娃娃”事件，实际上就是一种“固体饮料”，根本就不是奶粉！宝宝吃了会重度营养不良，对宝宝的正常发育和身体健康会造成严重影响！

所以，妈妈在选购奶粉时，一定要仔细查看配料表，确认买到的产品是奶粉才能给宝宝喝。

去母婴店购物，这些雷区也要避开

误区一：宝宝要补充各种维生素，不然会缺钙缺锌

不少母婴店有免费的宝宝微量元素检测服务，并借此向妈妈们推荐各种维生素补充剂。事实上，微量元素检测并不能反映出宝宝真实的营养状况，国家卫健委也不提倡家长带宝宝做微量元素检测，妈妈可别被这种套路给忽悠了。

误区二：宝宝吃奶粉会上火，要用“去火神器”

母婴店店员经常会跟宝妈们强调“宝宝吃奶粉会上火”，因此在推荐奶粉的同时，还会一起捆绑销售“去火神器”。

其实，宝宝吃奶粉并不会上火，而是其他问题引起的症状。所以，给宝宝使用“去火神器”根本没用。

误区三：宝宝要补充DHA，否则会影响智力发育

似乎只有吃了DHA，孩子才能变聪明，母婴店便是抓住这一说法，拼命向宝妈们推荐各种DHA产品。

其实，宝宝可以从奶粉、辅食、母乳中摄取充足的DHA，只有宝宝有偏食、挑食等不良饮食习惯时，才需要额外补充DHA。

因此，对于大多数宝宝而言，DHA并不是必需品，无需额外补充，也不会影响正常的智力发育。

识破母婴店的销售套路，你需要这样做

1.保持高冷少说话

店员在你身边喋喋不休地推销商品时，妈妈要保持高冷，尽量少说话避免上当。当然，妈妈在平常要多学习育儿知识，有了知识储备，你也就不容易上当。

2.不贪图小便宜，不充值会员

母婴店常常会举办免费送、免费检测、充值有礼等活动来吸引顾客。这些活动都是以盈利为目的，是不会做亏本买卖，想不上当，就别参加。

3.选定目标快速购买

妈妈去母婴店前，要先弄清楚自己想买什么，心中有明确的购买目标。到了母婴店后直接购买揍人，不给店员推荐商品的机会。

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