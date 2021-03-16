孩子发烧要不要就医？有这些情况，千万别犹豫！

孩子发烧，父母就着急得很，担心发烧会把孩子烧坏了，总想着把孩子送去医院。那么孩子发烧要不要去看医生呢？一般来说，发烧不严重在家护理并监测就好，但如果有以下几个情况，则不要犹豫，赶紧就医！

Δ 儿童发烧的规律

先来了解下孩子发烧的规律：

通常而言，儿童发烧大多会经历“体温上升期-平台期-体温下降期”这几个阶段，也就是体温从正常范围慢慢上升，到达体温最高点后逐渐降低至正常体温的过程。几个小时后，体温再次升高，这样反反复复持续3-5天左右。

从表现上看，体温升高时，通常孩子的手心和脚心摸上去都蛮凉的。体温升的越快，这种情况就越明显，有的孩子甚至会打寒颤。等到体温到达最高点并逐渐开始降温时，孩子就会觉得热，小脸通红，手脚慢慢变暖，并且开始出汗。

从发烧的时间段来看，与早晨和白天相比，孩子通常在下午和晚上烧得更严重一些。

Δ 孩子生病发烧，爸妈该如何应对？

了解了儿童发烧的规律后，父母就可以采取相应的措施来科学护理：

1.及时补充盐分和水分

孩子发烧时会出很多汗，导致身体流失一部分盐分和水分，爸爸妈妈要注意给他们补充。建议大家给孩子喝清淡的汤水，或者服用口服补液盐。另外，发烧期间，孩子要保持饮食清淡，多吃营养丰富易消化的流质食物，并且适量摄入多种维生素。

2.通过摸手脚心了解体温变化

孩子发烧后，通过摸手心和脚心可以了解他的体温变化趋势。

孩子手脚冰凉，全身发抖并伴有打寒颤，说明体温会继续升高，此时应让他少散热、多产热。爸爸妈妈可以适当给其添衣加被，但千万不能“捂热”，也不要脱衣擦拭身体，以免让孩子更加不舒服。

孩子四肢逐渐红润、变暖，皮肤上有汗液，说明已进入体温下降期，此时应尽快帮他散热。可以拉开被子，给他擦擦温水浴，同时给他多喂水。

3.体温高于38.5℃服药，持续高烧可交替服药

通常而言，孩子体温大于38.5℃方能服用退烧药。目前市面上出售的退烧药有很多种，孩子发烧要用儿童剂型的退烧药，特别是几个月大的小宝宝，建议购买滴剂类退烧药，这样喂药更方便。

孩子服药后，如果体温没有下降，不要马上给他再吃一次药或者服用其他退烧药，应等待4-6小时后再服药。孩子持续发高烧，可准备两种退烧药，每隔4小时交替服用，疗程通常不会多于3天。

Δ 孩子发烧出现这四种情况，请立即去医院

孩子发烧如果出现以下四种情况，爸爸妈妈要马上带宝宝去医院就诊，千万不要耽搁：

1.高烧不退

发高烧会使体内营养物质的代谢变快，耗氧量上升，导致各个器官的负担加重，进而引发脏器功能紊乱，尤其是心脑等重要脏器，会造成功能损伤。因此，孩子如果持续高烧不退，父母千万不要大意，应及时去医院，请专业医生诊断治疗。

2.伴有其他症状

孩子发烧的同时伴有惊厥、呕吐、肌束震颤、精神萎靡等症状，要立即带他去医院就医。

3.发烧时间较长

发烧时间小于两个星期，被称为急性发烧；发烧时间大于两个星期，则被称为长期发烧。通常而言，急性发烧大多是感染引起，长期发烧有可能是自身免疫性疾病、肿瘤等因素导致。因此，如果孩子一直发烧，父母要警惕起来，一定要及时带他去医院查明病因。

4.3个月以下宝宝发烧

不满3个月的宝宝免疫系统还没有发育完善，无法抵御感染，发烧后应立即送医治疗，不建议自行给娃用药。

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