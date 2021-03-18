敲黑板！书包选不对，脊柱会变形！

孩子上学必备用品之一就是书包，但是你知道吗？如果书包没有背对，会直接影响孩子的脊柱健康！各位家长，可千万不要大意了！

儿童脊柱健康至关重要，要重视书包问题

专家指出，孩子的脊柱健康受身体条件、睡眠时间、学习时间、坐姿、发育情况、家庭条件、课外活动量等多重因素影响。

脊柱发育异常会影响心肺功能发育和身高增长，情况严重甚至有可能导致瘫痪，给孩子的心理健康带来不利影响，使他们产生恐惧、自卑等不良情绪。

而书包过重会导致孩子腰背部不适，情况严重时还会造成脊柱侧弯、驼背。

统计数据表明，国外学生的书包重量平均是2千克-10千克，每天背书包的时间是20-85分钟，而我国孩子恐怕只会多不会少。随着年龄的增长，学生患腰背痛、颈肩痛的比例也在上升。在14-17岁学生中，腰痛的发生比例高达71%。

正确背书包，别让脊柱受罪

1.书包大小要合适

书包大小要适中，书包主体的上部应低于孩子的双肩，下部则应高于孩子的腰骶部。

如果可以的话，建议父母给孩子购买带有负重腰托的书包，不但能加强稳定性，还能有效减轻孩子的脊柱负担。

2.少用拉杆包

虽说拉杆式书包不用背，可以避免脊柱和躯干的直接负重，但使用时需要扭转身体去拖拽，上下楼时还要用手去提，这个过程有可能会损伤肩背部肌肉，父母还是让孩子少用为好。

3.双肩包好于单肩包

单肩包背在身上时，两侧肩部用力不均衡，背包一侧的肩部会本能地向上提，以防止书包滑落。长此以往，孩子体态姿势会出现异常，甚至会导致躯干和脊柱变形。而双肩包能够保护好孩子稚嫩的肩膀。

4.重量不要过重

建议父母给孩子购买帆布或棉麻材质的书包。这两种材质的书包耐磨性好，自重较轻，非常适合给孩子使用。书包加上文具和书本的总重量，不能大于孩子体重的10-15%，最好小于10%，以免给孩子的背部肌肉、骨骼带来不利影响。

小贴士

1.父母要及时和老师、孩子沟通，帮助孩子将和学习无关的物品从书包里取出。

2.孩子学习时，父母要给他准备高度合适的桌椅，并让他保持正确的学习姿势，减轻脊柱的不合理负担。学习之余，要让孩子多晒太阳，多参加户外体育活动。

3.保持孩子骨骼健康，应让他摄入充足的必需营养元素，比如维生素D、钙、锌、镁等。其中，维生素D和钙能够促进骨骼发育，对孩子的成长发育很重要。

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