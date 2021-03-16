准妈妈多喝石榴汁，或能预防婴儿脑损伤

宫内生长受限（IUGR）是孕期常见的问题之一，如果孕期出现这个问题，准妈妈几乎没有治疗的机会。IUGR是指胎儿在子宫内的体积小于其胎龄的情况，通常是由于胎盘的问题造成，导致氧气和营养物质向生长中的胎儿的转移受阻或不足。发育中的胎儿大脑特别容易受到影响。每10个婴儿中就有一个被诊断为IUGR，IUGR婴儿死亡和神经发育障碍的风险增加。

最近的研究表明，富含多酚的石榴汁可能有助于保护大脑免受伤害。在一项探索性、随机、对照临床试验中，布里格姆妇女医院的研究人员招募了婴儿被诊断为IUGR的孕妇。研究小组发现，孕妇每天喝石榴汁可以降低IUGR婴儿的脑损伤风险，尤其是在妊娠晚期，此时婴儿的大脑可能特别脆弱。

石榴汁中高浓度的多酚对神经发育有保护作用

布莱格姆儿科新生儿医学系主任Terrie Inder表示：“有一些饮食因素可能影响神经保护，特别是在分娩这种高危环境下。临床前研究的结果表明，石榴汁中高浓度的多酚可能具有很强的保护作用，我们对此很感兴趣。我们的临床试验提供了迄今为止最有希望的证据，证明多酚类物质可以保护IUGR婴儿免受脑损伤的风险。”

通讯作者、澳大利亚莫纳什生物医学成像和特纳脑与心理健康研究所的神经学家Lillian G. Matthews博士这样说道：“虽然研究是探索性的，但研究结果非常令人鼓舞。这项研究表明，能够在出生前进行干预可能有助于保护新生儿大脑免受脑损伤的破坏性影响。”

多酚是一类抗氧化剂的一部分，存在于某些食物和饮料中，包括杏仁、浆果、红酒和茶。石榴汁是这些分子特别丰富的来源。众所周知，多酚类物质可以穿过血脑屏障，对动物模型的研究表明，多酚类物质对神经退行性疾病具有保护作用。

产前喝石榴汁的潜在临床意义需进一步验证

为了进行临床试验，Inder和同事在布里格姆医院招募了99名孕妇。参与者被随机分配食用230ml石榴汁或颜色、味道和热量匹配的无多酚饮料。从登记到分娩，参与者每天都喝果汁。

在母亲开始果汁疗法之前，研究小组对大约一半的受试者进行了胎儿核磁共振测量，没有发现当时胎儿脑损伤的证据。分娩后，新生儿核磁共振测量显示，与随机接受安慰剂的婴儿相比，母亲食用石榴汁的婴儿发生脑损伤的几率较小。婴儿皮质灰质损伤和白质损伤的风险较低。研究小组也没有发现导管收缩的迹象，这也是一个潜在的安全隐患。

鉴于这项研究的探索性和有限的规模，作者认为需要更大的对照试验来验证。研究小组还计划在未来2-3年内继续研究参与研究的婴儿，以评估婴儿的神经发育结果。

“我们的神经发育后续研究正在进行中，我们鼓励其他研究高危婴儿群体的研究人员考虑多酚对神经保护的影响，”Inder说，“我的梦想是，有一天我们能够为女性提供一种方法，帮助保护她们的婴儿大脑免受潜在的伤害。同时，我们将继续跟踪参与者，进一步深入了解产前喝石榴汁的潜在临床意义。”

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)