让孩子爱上蔬菜，饮食指南需要更多的干货

弗林德斯大学关爱未来研究所的营养和饮食学研究人员认为，相关的婴儿喂养指南应该做出改变，比如加入更多实用建议，从而让孩子变得喜欢吃蔬菜。澳大利亚健康调查显示，只有6%的2-17岁的儿童吃了推荐量的蔬菜，专家们表示，如何通过反复接触和日常多样化的方式为幼儿提供蔬菜，以增加他们的摄入量，还需要更多针对性的实用建议。

儿童饮食指南应增加更多的实用性建议

最近一篇论文由关爱未来研究所和澳大利亚国家科学机构CSIRO的研究人员合著，发表在《美国临床营养学》杂志上。研究表明，当孩子在6个月到5岁之间时，接触10次某一种蔬菜，会使他们更喜欢这种蔬菜，并且吃得更多。

反复让幼儿接触蔬菜可以帮助建立熟悉味道，这一策略并不是新的观点，但证据和饮食建议之间依旧存在一定差距。

弗林德斯关爱未来研究所副所长兼论文的联合首席作者Rebecca Golley教授表示：“通过在婴幼儿饮食指南中加入实用的‘怎么做’建议，很可能能够提高儿童的蔬菜摄入量。”

健康的饮食行为对促进生长发育和饮食习惯至关重要

Golley教授表示，食物偏好是在孩子出生后的头五年内确定的。因此，早期建立健康的饮食行为对促进生长发育和饮食习惯至关重要。

她这样说道：“我们知道，人体缺乏蔬菜会影响健康，比如增加患慢性病、肥胖和超重的风险。”“这就是为什么让孩子从小就喜欢各种各样的蔬菜非常重要，比如绿豆、豌豆、胡萝卜等。”

“早期的饮食行为很容易受影响，而且令人难忘。父母可以让婴幼儿尝试不同的食物，并使其喜欢上这些食物。”

另外，报告还强调，喜欢蔬菜的基础甚至可以在孩子出生前就奠定。

Golley教授说：“母亲的饮食似乎也起到了一定的作用，因为她们在子宫内接触到了蔬菜的味道，增加了孩子以后喜欢和吃蔬菜的机会，而母亲在哺乳期间的饮食也是如此。”

但是她表示，如果这些策略要成为为父母、卫生专业人员和决策者提供建议的基础，就必须得到更多的研究支持。

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