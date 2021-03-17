0-1岁宝宝穿衣指南，再也不怕踩雷了！

连体衣、分体衣、和尚服……宝宝的衣服那么多，到底给他穿哪种合适呢？

今天，育儿网编编就给大家分享0-1岁宝宝穿衣指南，告诉你每个阶段都该给孩子穿啥。有了这份指南，再也不怕踩雷了！

出生时：和尚服

新生宝宝的皮肤十分娇嫩，如果穿衣不当有可能会造成皮肤损伤。在材质选择上，建议妈妈给宝宝购买舒适透气的全棉衣服，在衣服款式上，选择和尚服为宜。

为什么要选择和尚服，主要是要考虑以下几点：

1.穿着舒适

穿和尚服对于新生儿来说，更舒服，身体不会受到束缚。

2.穿脱方便

新生儿时期需要经常更换纸尿裤，而和尚服容易穿脱，给宝宝换纸尿裤非常方便。

3.样式简单安全性高

和尚服样式简单，衣服上没有他多余配饰，宝宝穿上更安全。

TIPS：

当然了，还要注意和尚服有暗扣设计、绑带设计，拉链设计等很多种款式，建议购买绑带设计的和尚服。拉链设计或暗扣设计的和尚服，上面的拉链和暗扣有可能会硌到宝宝，让他感到不舒服，甚至会造成皮肤损伤。

不过，绑带也不能太长，以免宝宝无意中扯下缠在自己身上。

随着宝宝慢慢长大，和尚服已经不适合穿了，此时可以给他穿其他款式的衣服，比较常见的就是连体衣以及分体衣了：

满月后：分体衣

宝宝满月后，妈妈就可以慢慢过渡到给他穿分体衣了。此时宝宝的大运动技能开始发育，学会抬头、翻身、独坐等动作，穿连体衣会让他们在运动时受到限制，因此穿分体衣更方便。

另外，宝宝生长发育速度较快，分体衣买的尺码大一些也没关系，穿的时间可以更久一些。

但是分体衣也有缺点。比如，宝宝活动时动作大一点，衣服就会卷起来，小肚子就容易外露，不注意的话就会受凉。

6个月后：连体衣

宝宝6个月后，给他穿连体衣更合适。此时的宝宝已经开始学爬了，如果穿分体衣练习爬行，小肚子露在外面很容易受凉生病，如果穿连体衣就不用担心发生这种情况。而且，宝宝学爬时常常随地就坐，这种完全包裹的连体衣就更加干净卫生。

不过，宝宝生长发育迅速，如果是买连体衣的话，可能就要频繁更换一些，这也算是它的一个缺点吧~

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