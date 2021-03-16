宝宝遇到玩具就走不动？看看过来人的机智回应

带宝宝出去玩，最怕碰到玩具区，小孩子一看到琳琅满目的玩具，顿时就腿软了，走不动路了，心里就琢磨着想带一个回家。如果妈妈不肯买，那熊孩子便会使出撒泼大招，不买玩具不肯走，哭得那叫一个伤心呐！

面对如此社死的场面，宝妈们你们有什么好方法吗？今天育姐就分享几个过来人的高招，说实在的，针不戳，大家赶紧收藏吧~

家长不给买玩具，盘点熊孩子常用的招数



1.哭闹

宝宝无法得到心仪的玩具，第一反应就是哭闹，非要妈妈买下来不可，否则就一直任性哭闹，跟妈妈闹别扭耍性子。

2.直接去拿

现在很多父母非常溺爱孩子。宝宝从小就没有受到过任何挫折，想要得到的东西父母都会满足。所以，即使妈妈不愿买玩具，他也会直接上手去拿，因为他觉着反正到最后妈妈肯定会掏钱的。

不少孩子都会有这种心理，因此才会无所顾忌，只要是自己喜欢，拿在手上就行。

3.赖着不肯走

熊孩子最常用的伎俩就是赖在摊位前不愿走，不论妈妈如何劝说就是不走，非要妈妈买下玩具。

面对这种情况，很多妈妈束手无策，旁边又有很多人围观，非常尴尬，只能买下玩具赶紧带娃离开。熊孩子们正是抓住了父母这种心理，才会屡屡成功。

如何对付熊孩子？看看大神们都怎么做



1.让宝宝说明想买的理由

“妈妈，我想要买这个玩具！”“不可以，不准买！”此时，妈妈已经完全掌握了话语主动权，无论宝宝如何表达，家长心中已经有了主意，也不会去听听孩子内心的想法。

这个时候，不妨给宝宝一个说话的机会，让孩子说一说他为什么想要这个玩具，这样不但可以让他的表达能力得到锻炼，了解宝宝内心所想，还可以通过分析宝宝说出的理由，从而说服他放弃购买玩具~

2.提前和宝宝进行约定，不要随意破坏

出门前，很多妈妈会跟宝宝说好不买玩具，但宝宝只要一哭闹赖地不走就心软了。这样做会使宝宝日后更加无视规则，不利于他的健康成长。

因此，妈妈要用遵守规则来说服宝宝，并且务必要保持坚定的态度，让他了解到规则的重要性。

3.说清不愿购买原因，耐心倾听宝宝意见

不少妈妈不愿给宝宝买玩具，只是一味拒绝，说不行就不行，态度十分强硬。宝宝看到妈妈这样的态度，一来不理解，二来也会感到很委屈，不利于培养良好的亲子关系。

此时，妈妈要和孩子沟通交流，说清不能买玩具的原因，同时倾听宝宝的意见，就能很好地解决问题。

在宝宝成长过程中，爸爸妈妈需要经常跟他“斗智斗勇”。作为家长，各位一定要要保持冷静的头脑，不要因为溺爱就让宝宝任性乱来。

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