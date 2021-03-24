孩子鼻屎多，不要“抠”，要用“洗”！

鼻腔内容易积攒分泌物，也就是人们俗称的“鼻屎”。而宝宝鼻腔内部脆弱且狭窄，如果清理不慎，很容易给宝宝的鼻腔内部造成损伤。但如果不及时清理，分泌物堆积在宝宝鼻腔内造成堵塞会影响宝宝呼吸，不利于身体的健康。那么，父母该如何正确帮宝宝清理鼻腔呢？

常见的清理宝宝鼻腔的误区

1.用手抠

为了图方便，很多家长是直接用手抠，以此来帮助宝宝清洗鼻腔内“鼻屎”。其实，这种方法是不正确的。大人的指头或者指甲大且过于粗糙，如果就这样直接上手帮宝宝抠鼻屎，可能会造成宝宝鼻腔粘膜损伤。

2.用普通的金属镊子夹

有的父母用镊子代替手指，但是，镊子的选择也是很有讲究。若是使用普通的金属夹子可能会因为过于尖利划伤宝宝的鼻腔黏膜，造成鼻腔损伤。

如何正确清理宝宝鼻腔分泌物

1.用洗鼻器

宝宝鼻腔分泌物不粘绸，不易夹出，所以用夹子不合适，应优先使用洗鼻器。使用时，大家要控制好吸的力度。

2.用特制棉签棒

特制棉棒的签棒头较小，可以放入宝宝鼻腔中，用它给宝宝清洗鼻腔最合适。建议大家到医院或者母婴店够买，这样更卫生，千万不要用成人棉签棒代替婴儿棉签棒。宝宝洗完澡后，可以利用较湿润的鼻腔环境，将特制棉签棒蘸湿或者蘸点橄榄油轻轻清理。

3.用塑料圆头小镊子

市面上有出售婴幼儿专用的镊子夹，大多是塑料圆头设计。采用这种设计，就是为了避免金属镊子划伤宝宝鼻腔黏膜。

4.选择适当时机清理

白天的时候，宝宝活泼好动，常常会不愿意配合，宝宝睡觉时安静不动，父母可以选择此时给他洗鼻。

5.不能过度清理鼻腔

过度清洗鼻腔，可能会造成宝宝鼻腔黏膜损伤，很容易感染细菌引发疾病。除此之外，过度清理会刺激鼻腔黏膜，使得鼻腔分泌物更加多，变得更难清理。因此，要掌握好清洗频率。

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