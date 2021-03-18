小宝贝到了学坐期，爸妈要这样训练他~

宝宝成长的每个阶段都需要父母无微不至的照顾，今天我们就来说说到了宝宝学坐期，家长该如何护理宝宝？

宝宝学坐的两个关键点

1.何时会坐

宝宝满6个月时，基本学会了左右侧翻、前后俯卧翻，并且已经很灵活，也可以自己背靠着沙发小坐一会儿，但是独坐还需要一点时间。常言道，七坐八爬，意思是宝宝7个月后会坐、8个月后会爬，但宝宝也存在个体差异，只要偏离时间不是特别大就行。坐、爬、站立和行走都是需要宝宝慢慢学习的过程，父母不用操之过急。

2.成长情况

宝宝想要坐稳，需要背部和颈部有足够的力量支撑。因此，强有力的肌肉和结实的骨骼，是宝宝保持直立姿势的重要条件。宝宝坐起后东倒西歪，是因为骨骼和肌肉还没有发育成熟。等到宝宝骨骼和肌肉发育完善，宝宝就可以独坐啦。父母也可以通过一些训练，让宝宝的骨骼和肌肉得到发育。

通过游戏让宝宝学坐

1.用手支撑身体

锻炼部位：头颈部

父母可以通过做游戏的方法加强宝宝颈部的力量。让宝宝趴在床上，在宝宝的头的一侧用玩具引诱宝宝，慢慢将玩具抬高，让宝宝慢慢抬起胳膊肘去抓玩具，使胸部离开床铺。这样可以不断锻炼宝宝的胳膊和头部力量。

宝宝一只手拿玩具，另一只手撑在床上，会因为身体不平衡而会翻滚。此时父母要帮助孩子，让他将另一只手也撑起来，使身体保持重心平衡。

2.蛤蟆游戏

锻炼部位：手臂和身体平衡性

宝宝练习坐起是为了让自己视线开阔，可以看更多地东西，双手也可以抓东西。“蛤蟆坐”练习可以让孩子能够独坐。首先让宝宝靠在沙发上坐着，面前放几个玩具。宝宝看到玩具就会伸手去抓，离开坐垫， 身体向前倾斜，像蛤蟆一样需要用手支撑。父母再让他靠到沙发上，如此反复训练。

3.坐稳训练

锻炼部位：腰部

让宝宝坐在床上，边上放一些玩具。宝宝会伸手去拿玩具，接着父母在宝宝身后同宝宝讲话互动，引诱宝宝转头部和身体去寻找家人，然后不停地逗宝宝来回训练做这样地动作。久而久之，宝宝就能坐得稳了。

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