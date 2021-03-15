宝宝吐奶，学会这八个小技巧能有效缓解

宝宝容易吐奶，主要是胃部和喉部发育不完善造成的，但是吐奶这种现象是可以改善，家长们要学会以下几个方法，赶紧来看看：

1. 禁止喂奶后立即玩耍

每个人都知道饭后不能激烈运动，宝宝也是如此。许多妈妈在给孩子喂奶后经常把宝宝放在跳跳车上或宝宝摇椅里，其实这样会让宝宝吐奶。

正确做法是，宝宝喝完奶后竖直抱起，让他趴在家长肩头，轻拍宝宝的背部，这样可以排出吃奶时吸进去的空气。

2. 禁止喂奶后宝宝仰卧

许多宝妈给宝宝喂完奶后喜欢逗宝宝笑，还有的妈妈会把宝宝放在床上让他睡觉，这种做法是不正确的。为了避免吐奶，应该竖着抱20-30分钟。也可以用背带将宝宝背在身上，尽量不要让宝宝躺着，防止发生吐奶。

3. 别躺着喂奶

好多妈妈下班回家感到劳累，便躺着给宝宝喂奶。请注意，躺着喂和抱着喂区别很大。坐着给宝宝喂奶，吸入的奶汁由于重力作用会非常通顺流入宝宝肚子里，不会导致胃胀，从而减少吐奶风险。

4. 换完尿布再吃奶

喂奶时发现宝宝需要换尿布，要先换尿布再喂奶。如果宝宝吃饱时换尿布，这样左弄右弄，肯定导致宝宝吐奶。还有，吃饱后不能急着洗澡、按摩等。

5. 防止喂奶过于频繁

宝妈一定要合理安排喂奶时间，让宝宝吃奶的同时，控制好喂奶次数。喂奶间隔时间短，宝宝上一次的奶还没消化完，又喝奶会引起胃胀，甚至引发呕吐。

6. 喂奶前检查鼻腔流畅度

喂奶前，父母要检查一下宝宝鼻腔是否堵塞。宝宝月龄小，鼻腔发育不完善，如果有堵塞，应清理干净再喂奶，避免宝宝吃奶时呼吸受堵引发吐奶。

7. 奶后再拍嗝

对习惯吐奶的宝宝，家长要帮助宝宝打嗝。进食前和进食后，每隔5、6分钟就帮他拍嗝一次，从而帮助消化，减少吐奶。

8. 奶嘴型号要合适

许多家长不知道，奶嘴与宝宝吐奶有直接关系。选用奶嘴小，宝宝吮吸就要用力，空气和奶水同时进入腹部，从而导致反流吐奶；选用奶孔大，则会引起呛咳。所以一定要选合适型号的奶嘴。

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