宝贝出牙啦！这份护理手册，请妈妈收藏

宝宝通常会在六到七月长牙，那么，宝宝长牙时会出现哪些表现？又需要怎么护理呢？今天育儿网小编就带大家了解一下。

婴儿长牙的表现

长牙期间，宝宝会有许多异于平常的表现，不同的宝宝也会有不同的反应，主要集中在以下几个方面：

宝宝长牙时候会感到疼痛，会用嘴巴啃、咬、嚼周围物品。

同时，长牙会使牙龈肿胀，宝宝睡觉会出现不安稳，半夜经常醒来，烦躁不安。

另外，宝宝长牙期体温会升高，会比平时感觉更热一些。

如何护理长牙期宝宝

宝宝到了长牙时期，宝妈要这样进行护理：

1.按摩宝宝牙床

父母可以用干净的棉签轻轻帮宝宝的牙龈揉一揉，或者将手洗干净，用手给牙床按摩。

2.准备冰冻柔软的食物

宝宝没胃口吃东西，可以给他吃肉泥、水果泥等食物补充营养。

3.给予适当“器具”

宝宝长牙时期喜欢咬硬东西，家长可以准备食物，如萝卜、苹果等。为了安全，不能让宝宝接触花生、硬币、小玩具等。

宝宝长牙吃什么食物好

宝宝最开始长的是下颌的一对乳中切齿，这个阶段的宝宝喜欢拿各种各样的东西在嘴里，喜欢咀嚼感，特别喜欢嚼筷子和汤匙。父母可以给他做一些糊状食物，让其通过咀嚼食物锻炼牙齿。宝宝上颌开始长牙时，会需要更多营养，父母要给他做各种各样的食物，促进他的成长。如果宝宝咀嚼能力较弱，父母要有意识地用固态食物锻炼孩子地咀嚼能力。

等到宝宝上颌的侧门牙长出时，下颌的侧门牙也即将长出，这个时候宝宝要开始吃固体食物。父母要游戏训练宝宝的咀嚼能力，做一些比较有硬度的食物。13个月到19月时，宝宝会长出第一颗大牙。此时宝宝更喜欢咀嚼食物，也喜欢啃东西，父母可以增加固体食物的种类，让宝宝有更多的选择。等乳牙全部长齐以后，宝宝就可以自己进食，吃些面条和米饭之类的食物。在孩子六七岁时候，乳牙会开始脱落，恒牙慢慢生长，孩子的咀嚼能力比较强，父母要给孩子吃一些耐咀嚼的食物，促进乳牙脱落，让孩子顺利完成换牙。

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