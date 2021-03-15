这种“免费”奶粉你敢要吗？当心宝宝个人信息“裸奔”

如果有人告诉你可以拿宝宝的出生证明免费换奶粉，你愿意吗？有宝妈真这么做了，然后后悔莫及！

最近，两会也有关于#如何保护未成年人个人信息#的提案，不知道大家关注了吗？作为家长，我们责无旁贷。然鹅，不少人因为抱着有便宜不占白不占的心理，中了套路！

像这种母婴店拿出生证明换奶粉的活动，我就曾见过。当时还挺热闹，甚至排起了队。为了免费抱回家一大罐奶粉，很多宝妈、老人甚至抱着孩子积极参与。大家伙都兴高采烈地拿出孩子的出生证明去母婴店，让母婴店的工作人员拍张照。

你不知道的各种隐患

你以为反正只是出生证明的照片，又不是宝宝的身份证应该没有什么大碍，其实隐患可了不小！

1. 奶粉质量无法保证

这些免费送的奶粉可不见得都是大品牌且生产日期新鲜的产品，可能是之前的滞销品或者是连牌子都没有的三无产品，质量和营养都要打个问号。这样的奶粉你敢给宝宝喝吗？

2. 个人信息泄露

出生证明上的内容还是很丰富的，有宝宝的各种相关信息，包括出生时间、地点、身高、体重等，以及父母的手机号码等。

搞活动的母婴店收集这些信息，可能只是为了让厂家知道优惠确实被消费者领到了，或是作为一种登记。但你能保证它不把你当成自家的潜在客户吗？之后，商家很可能会根据你家宝宝的月龄时不时电话轰炸、短信骚扰你，进行推销。

3.转售信息，获取暴利

为什么好多人认为现在毫无隐私可言？还不是因为个人信息泄露太严重！而泄露个人信息的可能就是你或家人。

一些不法商家会变卖宝宝和家人的信息来牟利，大家不得不防啊~这些信息一旦被母婴店转卖，可能会让宝宝难以上户口，也容易影响以后孩子办理出国、医保等。

这位宝妈碰到的就是这种情况，自家宝宝的出生编号经被别人占用。这样一来，自家宝宝无法上户口，而一些被拐卖的的宝宝可能因此被按上了新身份。

4.小心诈骗

一些店家搞促销时除了要提供宝宝的出生证明，还要求家长拍摄视频，做张嘴、摇头、点头、眨眼等动作，很可能就是办网贷的操作，直接让你负债。

另外，还有一些诈骗分子获取宝宝出生证明上的信息后冒充国家公务人员，借着发放生育补贴的借口到处诈骗钱财。

请保护好宝宝的隐私

1. 保护孩子的信息和证件

宝宝的出生证明即出生医学证明，记录了血亲关系、出生医院、户籍信息等内容，是其合法出生的有效法律证明，也是今后上户口、上学、办理护照的有效证明。

对于有些有心人来说，它可是非常有价值的。还有宝宝的身份证，体检手册、疫苗手册等都要妥善保存好，不要外借、涂改，更不要贪小便宜，把照片发给别人，晒娃时也要避开这些证件。另外，注册APP时可以考虑填写宝宝的虚假信息。

2.晒娃多注意

晒娃可以记录宝宝的成长，但同时也会给宝宝带来一些“隐形”危险，甚至对宝宝造成伤害。

大家在晒娃时一定要注意保护孩子：关闭定位功能，不晒有明显标志照片、不暴露个人信息(身高体重、学校、日常等)，尊重孩子(不发宝宝不穿衣服照片，晒娃前要征得孩子的同意)，不带其他小朋友，设置分组等。

现在有很多给娃拉票、投票的活动，也最好尽量少暴露孩子的信息，不给坏人可乘之机。

3.合理保护宝宝的权益

如果发现宝宝的信息泄露，甚至被被不法分子利用，一定要第一时间向有关部门举报，及时进行信息保护，尽量减少危害。

还有哦，在孩子自我意识觉醒后，请尊重孩子的隐私，并强化孩子的隐私意识，让孩子学会保护自己的隐私，有问题向老师和家长求助。

在信息化时代，不想个人信息“裸奔”，无论是家长还是孩子都必须提高自己的保护意识。记住，天底下没有免费的午餐，千万不要因小失大！

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