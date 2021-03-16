孩子什么时候吃“大人饭”？都快馋哭了！

相信不少有小孩子的家庭，都会做两份饭菜，大人的色香味俱全，而孩子的大多低油寡淡，虽然很健康但是却也不是那么好吃。而这种做法，不仅大人比较辛苦，孩子也可能要“馋哭了”，此时就万分希望孩子能快快长大，早点吃上“大人饭”~

“奶奶给孩子喂大人饭，真的没问题吗？”

后台收到过一位妈妈的求助：我和老公上班比较忙，所以孩子一直是奶奶带着。奶奶比较干练，育儿方面也很有经验，所以把孩子给她带，我们也比较放心，平常也没有什么分歧和矛盾。

可是在宝宝6月大的时候，奶奶就直接给宝宝喂大人饭了。有时候自己吃饭的时候，奶奶就会额外盛出来一些喂给宝宝，虽然儿子吃的很开心，经常手舞足蹈的，但是我总感觉不太对劲。

奶奶总说，孩子6个月就可以吃正常的东西了，这个时候吃大人饭，营养丰富又美味，宝宝也爱吃。可是大人的饭菜中肯定加了很多调味品，孩子吃了真的没问题吗？

答案是：有问题！

相较于辅食，大人的食物比较粗糙，菜肉比较大块，米面也不够软烂，宝宝吃这类食物，无论是吞咽还是消化都会比较困难，时间久了就会出现营养不良的情况，宝宝的发育也因此受到了限制。

婴幼儿期间发展速度很快，宝宝们对营养的要求也会比较高，特别是蛋白质、钙、铁等元素的需求，精细化喂养也尤为重要。所以宝宝的食物，最好是经过合理搭配的，万万不可以早早就给他们吃大人饭。

此外我们都知道，调味料会让人的口味变重，而大人的饭餐中，调料远不止糖盐，还有大量的葱姜蒜、酱油、醋、辣椒、香料等等，一份色香味俱全的菜品中，很可能放了十多种调料，这些调料会覆盖食物的本味。宝宝吃了这类饭菜，将很难体会食物本身的味道，味蕾的敏感度也会降低，时间久了就会变得重口味，严重的还会出现偏食、挑食的情况。

那么什么时候，宝宝可以吃大人饭呢？

世界卫生组织WHO和美国儿科学会都认为，宝宝一岁以后，才可以开始尝试大人的食物；《中国居民膳食指南》也表示，13-24个月的宝宝，可以开始少量尝试大人食物，之后再逐步向大人饮食转变。当然这个“1岁”也只是在理论层面，具体能不能吃大人饭，还是要看宝宝有没有下面这些表现：

1.对大人饭有欲望吗？

当宝宝对于大人的食物产生了兴趣，比如会伸手抓，或者张嘴要吃，还学着大人的样子去拿碗筷，说明他们已经到了可以吃大人饭的年龄了。这个时候，爸爸妈妈们可以适当调整烹饪方式，或者单独做一些较为清淡的菜肴，给宝宝尝尝，看看他们的反应。

2.咀嚼能力OK了吗？

正常情况下，宝宝在长出6-8颗的牙齿的时候，就有了基本的咀嚼能力，此时就可以提前尝试大人的饭菜了，教宝宝如何咀嚼。推荐给宝宝饼干、馒头等食物，让他们慢慢咬着吃。

除此以外还可以通过其他方式锻炼宝宝的咀嚼能力，比如鼓励他们玩小喇叭或口风琴等通过口腔动作发声的乐器类玩具。等到宝宝学会咀嚼之后，就可以提供稍硬的饼干，让他们逐渐习惯固体食物。注意，要选少盐低糖的食物，可以降低消化负担，也能让宝宝养成良好饮食习惯。

3.消化能力跟得上吗？

让宝宝首次尝试某样食物之后，一定要多关注后续的排便情况，这样就可以大致了解宝宝消化功能的发育情况。如果便便里有比较完整、能分辨出来的食物残渣，那么就表示宝宝肠胃还没有做好准备，可以适当延缓吃大人饭的进度。

宝宝吃“大人饭”，饮食习惯要改善

宝宝能不能吃大人饭，烹饪方式也有有很大关系。为了让菜肴更美味，大家在做饭的时候，会使用很多调料，盐、酱油、糖、辣椒、各种香料等，过早接触会影响宝宝味蕾的发展。所以在给宝宝吃大人饭之前，要改善下面这些饮食习惯：

1.有意识少加盐

宝宝的代谢能力不如成人，对于盐的承受能力很低，所以给他们吃的食物一定要做到少盐。事实上少盐这个举动，不仅对宝宝有利，还关乎到全家人的健康，可以有效预防很多心脑血管类疾病。一般来说，成人每人每天食盐摄入量不超过5-6克，基本上也就是一茶匙的量。

2.巧用天然调味

如果做饭都没味道，宝宝可能不愿意吃，此时不妨选择一些天然调味。比如用番茄代替醋的酸，用水果代替糖的甜味等等。如果大人确实比较重口味，那么建议在烹饪的时候，可以在放调料前先盛出一部分给宝宝，剩下的继续添加调料给大人吃。

3.营养要均衡

不少家庭里，大人吃饭不太在意营养是否均衡，基本上是家里有啥吃啥，有时候甚至就随便弄点豆腐、大白菜，糊弄糊弄就过去了。如果宝宝也总是这么吃，那么时间久了就必然会有营养不良等问题，对他们的成长极为不利。

宝宝成长发育快，对营养的需求比例也和大人不一样，比如他们更需要肉类食物。为此宝宝的每餐饮食中，应该包括肉类、主食、鱼类、蔬菜、奶制品等等。爸爸妈妈们还要根据宝宝的实际情况，对一些营养进行额外的补充，比如维生素A、维生素D、钙等等。

最后还要提个醒儿，宝宝的免疫力还没有发育完全，很容易感染细菌病毒，所以给宝宝夹菜要用公筷，餐具千万不能和大人共用，另外还要定期煮沸消毒。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)