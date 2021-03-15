五种孩子不能碰的零食，越吃越“早熟”！

如果问孩子喜欢吃什么，家长们肯定会毫不犹豫地说——零食。每次带孩子逛超市，他们都会被零食柜台所吸引，最后还经常拗不过孩子，买了几包零食回家。零食虽然好吃，但同时会给孩子带来一些负担，有些甚至会让孩子“性早熟”！

♦ 会让孩子“性早熟”的零食

1.膨化食品

在各类零食里，膨化食品往往是孩子最喜欢的，无论是薯片还是虾条，其酥脆的口感深得孩子的青睐。膨化食品在制作的过程中，大多会使用油炸的烹饪方式，添加剂也比较多，对孩子的健康不利。孩子吃太多这类零食，身体将会被这些零食催熟。

2.重口味零食

不少孩子喜欢重口味零食，比如辣条、辣味豆干等等。辣条价格实惠、口味好，但是口味太重，并且大多含有很多添加剂，如果还碰到三无产品，那么将会对孩子的健康非常不利。

3.各类饮料

逢年过节准备餐饭的时候，家长们都会额外准备一些饮料。饮料大多含糖量比较高，所以也是很多孩子无法拒绝的东西。然而饮料不仅含糖量高，还有色素等对孩子身体不利的添加剂，长期喝这种饮料，身体将容易被这种饮料催熟。

4.火腿肠/罐头

有些孩子喜欢吃火腿肠、肉罐头之类的食物，虽说这些也是肉类产品，但都是经过深加工的，不仅营养流失比较严重，还含有亚硝酸盐之类的添加剂，虽然这类添加合法，但是孩子的代谢能力不如成人，长期吃这类零食，身体将会被这些零食催熟，不利于成长。

5.方便面

不少家长为了方便，比如早晨来不及的时候，经常拿方便面当成孩子的早餐，而孩子往往也吃的比较开心。但家长们知道吗？方便面是油炸制品，不仅营养比较单一，还含有很多很多防腐剂以及添加剂。有知名营养学家表示，成人完全代谢掉一包方便面，需要一周的时间，长期给孩子吃，对他们的健康极其不利。

♦ 孩子嘴馋要吃零食，怎么办？

大部分孩子都喜欢吃零食，如果只是单方面禁止，那么也会影响孩子的幸福感，那么如何给孩子解馋呢？

1.选纯天然

现在有不少商家已经关注这方面的问题，所以也推出了很多适合孩子的零食，这类零食大多选择纯天然的原料，虽然价格比传统零食贵上不少，但是因为添加少、纯天然，所以安全性更高，孩子吃了也不会出现早熟的情况。家长在给孩子挑选天然零食的时候，一定要多关注配料表，一般来说配料表越短越简单，零食就越健康。

2.自己制作

零食不是只能在外面购买，还可以自己在家给孩子做。没有相关技艺的家长也不用慌，因为现在网上有很多小零食的教程，比如说制作棒棒糖、牛轧糖、QQ糖、山楂糕等等。家长们亲自制作，不仅健康，还会让孩子感受到家长的爱。

3.用水果代替

可以选择一些比较健康的食物来代替零食，比如水果、坚果等等，既营养又健康。除此以外，还可以选择一些低加工的食物，比如风干果干、原味肉干等等。

♦ 给孩子吃零食，这些事情要注意

1.避开正餐

尽管天然的食物不会给孩子身体带来太多负担，可以放心给孩子吃。但是在提供零食的时候，还是要避开正餐，尤其是不要在开饭前给孩子吃零食，不然就会影响孩子的食欲，不会好好吃饭。

2.少吃寒性

夏天最诱人的零食就是冰淇淋，孩子们看到也是“欲罢不能”，有些家长担心外面冰淇淋不健康，就自己在家做，因为用料比较放心，所以也就放开给孩子吃。但是冰淇淋是寒性的，一次性吃太多就会伤到孩子脾胃，对他们的健康不利。

零食是孩子生活中不可或缺的调剂品，适当吃一吃可以增加幸福感。只是在挑选零食的时候，一定要擦亮眼睛，选择健康的那一部分。除此以外，零食毕竟不是正餐，进食量还是要注意控制，这样孩子才能在享受零食的同时，也能健康成长了~

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