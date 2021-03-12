想让宝贝爱上刷牙，4个小套路就够了！

现如今，越来越多的妈妈重视起宝宝刷牙这件事了。但是让很多宝妈苦恼的是，大多数宝宝不愿意刷牙，无论大人怎么软硬兼施，就是不愿意配合刷牙。

那么该如何让宝宝爱上刷牙呢？今天教大家几个小套路，快来看看吧~

宝宝为什么不爱刷牙？原因大排查

宝宝不喜欢刷牙，父母要做的，首先就是及时找出孩子不喜欢刷牙的原因：

1.对刷牙的认识不足

宝宝的理解能力还不强，即使你已经重复说了很多次，可孩子依旧不知道为什么妈妈一定要让我刷牙。

因此，家长不妨给宝宝看一些蛀牙的图片或者刷牙相关的短视频，让他明白如果不认真刷牙，牙齿就会跟图片里的一样糟糕，从而加深对刷牙的认知。

2.牙刷没有吸引力

爸爸妈妈可不要小瞧宝宝，他可是“外貌协会”的创新代表。如果父母给他买的牙刷看上去很普通，一点吸引力没有，宝宝自然不会对刷牙感兴趣。

爸爸妈妈不妨带着宝宝去商场或超市选购牙刷，让他自己挑选感兴趣的卡通牙刷。有了好看有趣的牙刷，小家伙会更愿意刷牙哦~

3.不喜欢牙膏的味道

宝宝不喜欢牙膏的味道，可能刷过一次后，第二次就不肯再刷牙了。如果宝宝因为这个原因抗拒刷牙，妈妈可以更换其他味道的牙膏。

四个小套路，让刷牙成为有趣的亲子游戏

父母可以将刷牙变成趣味的亲子游戏，让宝宝的每次刷牙都在欢笑声中结束，快来学习这些套路吧~

1.和宝宝读刷牙绘本

父母可以和宝宝一起阅读刷牙相关的绘本，将书中的内容当成一个有趣的刷牙游戏。这样宝宝很容易进入到情景之中，就可以很好地配合刷牙。

2.定时刷牙

在浴室里放一个定时器，给全家设定一个时间，看看两分钟内谁可以刷牙刷得最好！不磨磨蹭蹭地刷牙是一件令人欣喜的事情。

3.音乐刷牙

每当孩子刷牙时就打开音乐，让他刷成一首歌。当把音量关小的时候，就让孩子停下来。当把音量开大的时候，就让孩子刷牙。让音乐持续30秒，再停止30秒，再打开30秒，以此来保证乐趣。

4.将牙刷当作乐器

将牙刷当作乐器非常有趣。你可以联合孩子组成“牙刷乐队”，假装牙刷是吉他，来回在门牙上移动。或是把牙刷当做鼓槌，在后牙上发出啪啪声。这是一种让刷牙时间变得有趣的好方法

育儿专家科恩认为，在游戏力养育方式中，开心大笑很重要！只要听到宝宝开心的笑声，就说明你选择的方向没有错！

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