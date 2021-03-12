孩子写作业慢，要考虑这些因素

你家孩子做作业慢吗？有的孩子只要一做作业，就开始事多，不是要喝水，就是要上厕所，不是玩一会橡皮，就是扒拉一会衣服，没个几个小时作业是出不来的。

很多家长认为，孩子写作业慢是孩子贪玩静不下来导致，于是，各种打骂惩罚都来了。其实，这样做反而会起到相反的效果。有专家指出，孩子写作业慢主要是以下几个原因导致，我们一起来看看：

1.学习成绩差

孩子学习成绩不好，对所学知识还没有理解到位，当他们写作业时就会感到困惑无法下笔，或者遇到难题解不出来，写作业速度自然就会慢，学习兴趣也提不上来。

正确做法：

家长要注意提高孩子的学习兴趣，增强他的学习能力和听课效率。可以通过搞竞赛、玩游戏的方式让孩子尽快完成作业。比如，某一科的作业限时40分钟内完成，如果孩子能够做到，就给他1颗小星星，集满10颗父母就可以满足他一个愿望。

2.缺乏条理性

孩子回家后，需要完成不同科目的家庭作业。有的孩子条理性较差，不知道先做哪科后做哪科，对作业的完成顺序没有计划，作业自然写得慢了。

正确做法：

家长要教会孩子制定计划，先做什么后做什么，让他学会如何安排自己的事务。另外，在日常生活中，家长可以让孩子参与到日常家务中来，让他学会如何规划生活，并提高做事的条理性。

3.孩子是慢性子

孩子是慢性子，不管在什么情况下，不管做什么事情都很慢。即使外界有强烈刺激，他依旧慢条斯理，行动缓慢，丝毫没有紧张感，做事自然也快不了。

正确做法：

家庭和学校要联合起来，一起帮助孩子改变慢性子。家长自己也要明白，自己对孩子的性格培养有着非常重要的影响。

在日常生活中，家长要养成干净利落、雷厉风行的办事习惯，改掉以前做事慢吞吞的不良习惯，给孩子当好榜样。另外，家长要让孩子在规定时间内完成作业，提高做作业效率。长此以往，孩子的慢性子也会逐渐发生改变。

4.注意力不集中

注意力较差的孩子很难保持专注，无法长时间做一件事。这样的孩子最多只能专心写作业5-10分钟，然后就无法坚持了，出现写字慢、做题磨蹭等表现。

正确做法：

家长要给孩子营造一个安静的学习环境。孩子看书学习的地方要干净整洁，特别是书桌，家长要提前把文具准备好，不要在桌上摆放玩具和其他装饰摆件，以免分散孩子注意力。

孩子认真学习时，有的家长会给他送零食、水果以表关心。事实上，这种做法是错误的。学习时突然被家长干扰，孩子好不容易集中起来的注意力可能会再次分散。

容易分心，注意力不集中，是很多小孩子都有的特点。孩子年纪越小，集中注意力的时间就越短。出现这种现象，是因为孩子神经系统发育还不够成熟，仍在发育过程中。家长如果发现孩子注意力不集中，可以对孩子进行一定的训练，帮助他提高注意力。

5.太过追求完美

有的孩子作业写得慢，有可能是父母造成的。这些父母希望孩子是完美的，什么事情都要求孩子做到最好，家庭作业也不能有任何瑕疵。就比如有的孩子子想出的解题方法不是最优解，父母发现后就会让他重新思考，想出更好的解题方法。但这样的家长不知道，这么做最终只会让孩子写作业慢或者对学习产生害怕心理。

正确做法：

孩子做作业时，家长不要过度干预，让孩子按照自己的解题方法完成作业。给他检查作业时，如果有更好更简便的解题方法，再告诉他也不晚。

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