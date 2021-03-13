给BB剪指甲，这些要点请牢记！

很多宝宝会把自己抓的满脸伤痕，因此，妈妈们就得及时给宝宝修指甲。快来学习一下给宝宝剪指甲的相关注意事项：

1.剪指甲姿势

妈妈应该用专门的婴儿指甲剪给宝宝剪指甲。让宝宝背靠在自己的怀里，一个手指一个手指地剪，不要一次性抓住整个手。同时，妈妈不要把指甲剪的太深，以免剪到宝宝的手。如果宝宝不配合的话，建议等宝宝睡着了以后再帮他剪指甲。

2.紧急救护

如果妈妈剪指甲时候误伤了宝宝，或者宝宝抓破了自己的脸，要及时清理伤口。先用棉球止血，然后再用碘酒消毒。

TIPS：如果宝宝指甲有这些情况，要警惕了！

一般情况，宝宝的指甲呈粉红色，外观光滑亮泽，月牙部分颜色较浅，指甲周围没有倒刺。

宝宝生长速度非常快，指甲一个月可以长3cm。指甲过长，不但指甲缝里会有各种细菌和灰尘，还会抓伤皮肤。因此，父母要及时给宝宝修建指甲。

宝宝指甲如果出现以下情况，妈妈们要注意了。

（1）如果宝宝的指甲颜色不是粉色，出现黄色绿色或者黑色等怪异颜色，有可能是摄入了过量的胡萝卜素，也有可能是遗传导致的，或者是真菌感染引起的。手部湿热多汗，容易滋生真菌，会让指甲变得不健康。如果家里其他人的指甲已经被真菌感染，那么宝宝们一定要远离，以免被传染到。如果宝宝已经感染了真菌，要及时去医院治疗。

（2）宝宝的指甲呈现红色，有可能是心脏病的征兆，指甲呈现淡红色，可能是贫血导致的，父母可以在孩子的日常饮食中给孩子补充一些含铁的食物，比如牛肉、大豆等。

（3）如果孩子的指甲变得粗糙、高低不平，大多是缺乏维生素b引起的，可以在食谱中添加蛋黄或者深绿色蔬菜。

（4）如果孩子的指甲质地变薄、失去光泽，有可能是疾病引起的症状，父母最好带孩子去医院详细检查。指甲薄脆，也有可能是因为缺乏蛋白质，指甲营养不良，父母也要适当给孩子补充蛋白质，比如鸡蛋、鱼和虾。另外，平时也要注意荤素搭配，给孩子补充各种各样的微量元素，让孩子健康成长。

（5）如果宝宝的指甲上出现白色的斑点或者白云朵，这个是因为指甲受到了挤压，碰撞，父母不用过于担心。

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