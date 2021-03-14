答应我！这些宝宝用品不要用二手的！

很多老人认为，孩子的用品可以用二手的，既省钱又环保。确实，有的宝宝用品确实能用二手的，但有的却不合适，比如下面几样：

旧衣服

旧衣服是老人最常给宝宝用二手的宝宝用品之一，宝宝生长速度快，衣服换得也勤，所以有不少衣服都闲置在家。把别人的旧衣服留给宝宝穿，是非常经济的做法。

但是，有些二手衣服不适合再给宝宝穿，比如说发黄的内衣。宝宝皮肤十分娇嫩，需要穿着干净的吸汗透气的内衣，保持身体的清爽舒适，而发黄发硬的内衣穿的次数太多，已经不再干净和卫生，会给宝宝带来不好的体验，还有可能引发皮肤病。

另外，变形的衣服也不要给宝宝穿。宝宝的衣服材质大多是纯棉材质，但这样的衣服很容易变形。宝宝穿变形的衣服会限制宝宝正常活动，阻碍正常发育。

旧鞋子

宝宝生长速度快，常常一个季节就要换一双鞋子。许多旧鞋子质量很好，但不适合再给你家宝宝穿。每个孩子走路的姿势是有不同的，对鞋磨损地方也不一样，穿别人磨损过的旧鞋，容易影响孩子走路的姿势。

旧玩具

现在生活水平越来越高，孩子拥有各式各样的玩具。给宝宝玩旧玩具是可以的，但有些玩具购买时间较长，磨损和老化的地方多，这样的玩具最好不要给宝宝玩了。二手玩具磨损的部位零件脱落，导致孩子误食引发危险。另外，二手玩具破损的部位可能会擦伤宝宝的皮肤。

现在是一个物资丰富的时代，有些过于陈旧的衣物、鞋子和玩具，不建议再给孩子用。父母不要贪便宜，就把孩子的健康忽略了。

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